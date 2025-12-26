李嘉欣圣诞性感读经惊艳全场 低胸喱士贴身上衣成焦点 支援患癌人士人美心善
更新时间：17:00 2025-12-26 HKT
发布时间：17:00 2025-12-26 HKT
发布时间：17:00 2025-12-26 HKT
现年55岁、素有「最美港姐」之称的李嘉欣，自1988年摘下香港小姐后冠后，美貌至今仍是城中传奇。她于2008年与富商许晋亨结婚并育有一子，家庭生活幸福美满。适逢圣诞佳节，李嘉欣近日出席圣诞颂歌音乐会，其绝美状态再度惊艳全场，一身性感又不失高贵的装扮成为现场焦点。
李嘉欣性感读圣经
李嘉欣在圣诞夜更新IG发布美照，并写道：「我有幸参加了几周前在玛吉圣诞颂歌音乐会上举行的圣经朗读会，这场音乐会旨在支持受癌症影响的人」。从照片可见，李嘉欣当天出席庄严的圣诞颂歌音乐会，并上台朗读圣经。她身穿一件紫黑色系的精致刺绣短外套，配上一条帅气的黑色皮裙及同色系皮靴，整体造型彰显出低调而高贵的品味。然而，最令人惊喜的是她内搭的衣著，一件黑色的低胸紧身上衣，胸前的喱士（蕾丝）透视设计若隐若现，大胆地展现出她保养得宜的性感好身材，散发着成熟女性的野性与自信魅力。
相关阅读：李嘉欣冧爆庆祝结婚17周年！Po合照晒金鈪泄「蜜」 许晋亨一微小举动证极宠妻
李嘉欣不辱「最美港姐」称号
尽管已年届55，李嘉欣的样貌与身材依然处于巅峰状态。在镜头下，她的脸部皮肤紧致饱满，丝毫看不见皱纹，肤质皮光白滑，岁月仿佛没有在她身上留下任何痕迹。此外，她的身材长年保持纤瘦，四肢匀称，身上没有一丝赘肉，流露出健康的美感。李嘉欣今次亮相，再次证明了她保养得宜，无论是冻龄的颜值还是玲珑有致的身材，都可谓美不胜收，「最美港姐」的称号，果然绝非浪得虚名。
相关阅读：李嘉欣家姐荣升奶奶豪车列阵娶新抱 继子上海办奢华婚礼 李嘉明与10亿「眼镜大王」亲生仔激罕曝光
最Hit
圣诞｜港人北上旅游逼爆口岸 罗湖满街「蓝精灵」 网民笑称：意外救活内地一「夕阳业务」
2025-12-25 14:33 HKT
阮小仪结婚丨离开商台铺路做人妻 森美公开遭告知婚讯一刻 被问小仪老公身份咁回应
2025-12-25 15:50 HKT
10年冇见同学婚礼Wishlist癫过抢钱？港男获邀观礼「R人情」 最绝竟是张「禁忌清单」｜Juicy叮
2025-12-25 14:14 HKT
深圳口岸过关实时人流！3招即睇8大关口等几耐？莲塘/罗湖/深圳湾 附圣诞除夕开放时间
2025-12-25 12:03 HKT
连锁酒楼求市奇招！推下午茶$28任食叉烧拉面+早餐$18.8任添粥品 加配怀旧点心$10.8
2025-12-25 11:30 HKT