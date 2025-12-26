李嘉欣圣诞性感读经惊艳全场  低胸喱士贴身上衣成焦点  支援患癌人士人美心善

现年55岁、素有「最美港姐」之称的李嘉欣，自1988年摘下香港小姐后冠后，美貌至今仍是城中传奇。她于2008年与富商许晋亨结婚并育有一子，家庭生活幸福美满。适逢圣诞佳节，李嘉欣近日出席圣诞颂歌音乐会，其绝美状态再度惊艳全场，一身性感又不失高贵的装扮成为现场焦点。

李嘉欣性感读圣经

李嘉欣在圣诞夜更新IG发布美照，并写道：「我有幸参加了几周前在玛吉圣诞颂歌音乐会上举行的圣经朗读会，这场音乐会旨在支持受癌症影响的人」。从照片可见，李嘉欣当天出席庄严的圣诞颂歌音乐会，并上台朗读圣经。她身穿一件紫黑色系的精致刺绣短外套，配上一条帅气的黑色皮裙及同色系皮靴，整体造型彰显出低调而高贵的品味。然而，最令人惊喜的是她内搭的衣著，一件黑色的低胸紧身上衣，胸前的喱士（蕾丝）透视设计若隐若现，大胆地展现出她保养得宜的性感好身材，散发着成熟女性的野性与自信魅力。

李嘉欣不辱「最美港姐」称号

尽管已年届55，李嘉欣的样貌与身材依然处于巅峰状态。在镜头下，她的脸部皮肤紧致饱满，丝毫看不见皱纹，肤质皮光白滑，岁月仿佛没有在她身上留下任何痕迹。此外，她的身材长年保持纤瘦，四肢匀称，身上没有一丝赘肉，流露出健康的美感。李嘉欣今次亮相，再次证明了她保养得宜，无论是冻龄的颜值还是玲珑有致的身材，都可谓美不胜收，「最美港姐」的称号，果然绝非浪得虚名。

