李龙基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻状态被揭盅结局神逆转 「爷孙恋」随时玩完

现年75岁的李龙基与比自己年轻36年未婚妻王青霞（Chris）的恋情成为全城热话，去年王青霞因逾期居留、使用虚假文书及违反逗留条件在港接受雇佣工作等5项罪名，判监25个月。深情李龙基曾公开承诺待王青霞出狱后即结婚。不过王青霞自今年7月出狱并回内地后，一直未有公开露面，李龙基亦多次被拍得独自生活，于是猜测二人恋情是否有变，虽然李龙基多次否认情变，但迟迟未听到两人的婚讯。

王青霞婚姻状况并不如李龙基所言

早前更传出王青霞未正式离婚并育有一名18岁儿子，不过李龙基只称关于对方的事会低调处理，更强调：「到时会同大家交代，而家低调唔讲太多。」近日事件再有惊人发展，有YouTuber亲睹王青霞在佛山的生活近况，冬至（12月21日）当日与「丈夫」在家中共晋晚餐，《星岛头条》取得一批照片，证实王青霞的婚姻状况并不如李龙基所言称有人作故仔，甚至在王青霞被还押期间，王爸爸并非身在德国。李龙基回复《星岛头条》：「感谢你，待我了解多啲，我暂时都系保持沉默。」

王青霞婚姻状况曝光

自从李龙基的未婚妻王青霞出狱后，突然间变得低调，就似消失了一样，他解释不是消失，只是二人商议好不再在传媒面前多讲二人的事，因他发觉近日很多YouTuber在乱讲。王青霞去年2月被控因逾期居留等6项控罪，遭裁判官拒绝保释须即时还柙看管，当时李龙基从广州返港后，赶往大榄惩教所办理核实身份手续，而王青霞的家人身在德国，要稍后才可以通知他们。不过早前YouTube频道「导游哥哥」踢爆李龙基讲大话，王青霞爸爸根本未有去过德国，当时只有在内地出入境，从未有出国。直到近日，导游哥哥再指出王青霞本身有老公陈先生兼有一个18岁的儿子，她们一家在大时大节均会举家食饭。影片上同时贴出不少相关资料，证实王青霞的已婚状况，证件相背景是白底黑字列出王青霞与该名陈姓男子的结婚登记及户籍资料，二人于2007年结婚，而儿子在2009年出世，今年16岁，而非片中所说的18岁。

王青霞冬至与老公及妈妈过节

日前冬至翌日（22日）播出的一集，王青霞被目睹在父母的佛山工厂上班，她亲力亲为搬运货物由地面行楼梯上楼，形象与昔日气质型才女人设有出入。冬至当晚王青霞与疑似老公陈先生与及中年妇人食饭，「导游哥哥」将证件相的中年男子跟疑似老公陈先生对比，发现原来是同一人，中年妇人原来是王青霞的妈妈，陈先生明显比李龙基身形高大兼年轻力壮，「导游哥哥」对李龙基说：「我希望基伯可以睇得到，人哋王青霞喺度专心工作，你真系唔好又话娶王青霞做老婆， 如果你真系有心，呢餐饭应该坐咗喺度食，点解冬至都唔攞袋生果孝敬外母大人？」「导游哥哥」亦曾致电王青霞的老公陈先生，以卖家身份声称找不到老婆王青霞买货，借此核实他的身份，最初陈先生煞有介事地问：「你系咩人啊？」了解完后，陈先生说：「你揾佢，佢应该会听㗎，你打电话俾佢啊。」

