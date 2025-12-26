《声梦》小花钟柔美3年地下情曝光？「揽啜片」意外流出A0形象破灭 男友从后环抱甜到漏

童星出身的「声梦小花」钟柔美（Yumi）自从炎明熹（Gigi）因离巢后，再加上《声梦》小花姚焯菲（Chantel）又远赴外国留学，结果令钟柔美突围而出，成为新一代的力捧对象。日前《东周刊》曾报道指TVB为免影响旗下小生、花旦兼小花接Job，严格执行「禁爱令」，不准旗下花旦小生将恋情浮面。

钟柔美贴上被男友从后揽实兼亲吻短片

钟柔美曾被传与Super Tiger成员刘展霆（Eden）前后脚入场睇戏被断正，不过钟柔美多次否认恋情，坚持「A0」，更强调要专注学业。但昨日（25日）在Threads疯传一段钟柔美在个人IG贴上疑被男友从后揽实兼亲吻短片，虽然片段被钟柔美秒速删除，但仍被网民快手储存兼流传。

钟柔美刘展霆因剧集《青春本我》挞著

钟柔美与比她大13年的刘展霆因合作剧集《青春本我》挞著，虽然两人屡次拍拖被断正，但一直否认恋情，昨日钟柔美疑似错手分享二人甜爆锡面片段于个人IG限时动态，两人亲密关系亦随之曝光！片中戴有圣诞头饰的钟柔美拎着手机疑与绯闻男友刘展霆自拍，刘展霆从后环抱著钟柔美，然后轻轻亲吻在其脸颊上，钟柔美表现得相当受落，甜蜜非常。钟柔美虽然秒速将片段删除，但仍被网民快手储存并流传，有人发现钟柔美近日曾穿过同款衣服，相信钟柔美一时手滑，以为只是放了二人的秘密帐号，谁知竟在个人公开平台发放了。不过仍有网民嬲爆：「TVB钟柔美扮A0？？好似极速delete咗」、「冇了冇了！」、「笑死！佢应该post错咗account。」、「3年几前俾人爆过，𠮶时就否，唔知几时开始啦！」、「如果系三年前就喺埋一齐，咁个女仔𠮶阵得16岁，个男嘅大佢成13年，点睇都怪怪哋。」

钟柔美刘展霆开设情侣帐号

钟柔美和刘展霆曾被网民列出多项证据证明二人恋情，于2022年的情人节，刘展霆曾拎拎着《青春本我》吉祥物「青春常猪」及有两只手各自拎住软雪糕的拍照，有网民发现钟柔美曾在剧中有抱过「青春常猪」，于是刘展霆被指暗示放闪。其后又分别有网民曾见二人拖手行街，也发现二人开设情侣帐号、刘展霆妈妈IG有follow钟柔美和刘展霆IG限时动态当玩暗示等。今年年中，钟柔美更被发现与疑似年青男士齐睇戏，二人从光线比较暗的通道离开时，被指未知是否放下戒心，男方疑似用手摸钟柔美的肩膀及屁股，男友更被指情不自禁依偎在钟柔美的肩上，犹如热恋中的小情侣。事后钟柔美称此人只是同学，强调绝对没有被摸屁股的行为，她指男方可能只是以防她撞到才会把手放在她身旁，重申是「零接触」，钟柔美还称如果男方碰到她一定会避开，二人完全没有发展空间，她忙于工作及学业，没时间发展恋情。

