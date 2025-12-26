阮小仪老公身份终曝光？新郎哥疑从事呢个行业 苏民峰神预言26年有同居运

55岁「黄金盛女」阮小仪在2025年有不少惊人举动！继今年10月宣布离开效力近30年的商业电台，与《早霸王》最佳拍档森美小仪正式拆伙后，在昨日普天同庆的圣诞节（12月25日）又再投下震撼弹，在无预警下宣布结婚，令不少人既惊且喜，为小仪找到幸福而感到高兴，同时又对小仪老公的身份作出揣测。

小仪老公身份疑曝光

小仪的最佳拍档森美曾表示早已知道小仪计划结婚，早前已经与她的家人和好友们食饭，对于小仪老公的身份，森美直言其中一个工作要保护这段爱情：「佢嘅另一半，我不便讲太多啦，要保护证人，交畀佢自己同大家讨论啦，唔讲太多新郎哥嘅嘢喇！」不过经过一轮发酵，小仪老公身份疑曝光。

有指小仪老公从事汽车事业

小仪昨日在IG贴上一张在无名指戴戒指的手牵手相业并说：「2025年对我嚟讲系一个好年份。多谢你，令我人生下半场更精彩。亦想与爱我的你们分享，多谢你们满满的祝福。圣诞快乐。」小仪今次无预警宣宣布婚讯，不单引来全城祝福，再加上小仪的保密功年做到滴水不漏，触发大家对其老公的身份大感好奇，纷纷作出揣测。有指小仪老公从事汽车事业，两人透过友人介绍而认识，为保护爱苗，交往期间极度保密，连商台同事都被蒙在鼓里。其实小仪今次选择在圣诞宣布婚讯有迹可寻，在平安夜当晚贴上一对姜饼人的相片并：「-圣诞节，我家没有大大的圣诞树，但有小小的姜饼人，已经心满意足。」

小仪曾被苏民峰批2023年有「签纸运」

相中还有小仪的一对爱犬，感觉看起来相似一家四口的温馨照，当婚讯被公开后，有人说：「原来相片已有玄机，恭喜你们。」、「你呢个post系有暗示嘅~~鬼马㗎你~~不过都戥你开心嘅。」与此同时，在早前播出的一集《早霸王》曾邀请苏民峰任嘉宾，当时苏民峰问小仪：「妳系咪嫁咗封盘呀？」小仪笑说：「嫁咗封盘？我都想呀！」苏民峰又说：「流年我就计唔到喇，佢姻缘运本来系2022、2023年，都过鬼埋喇！」森美即插嘴道：「有呀！佢有呀！」苏民峰称是2022、2023年有「签纸运」，要结婚，「而家就只得同居运嘅啫！」小仪当时未有太大反应，苏民峰续说：「佢（小仪）2026年容易因为同居而结婚，佢下一个结婚运就系2032、2033年。苏民峰还建议小仪找一个年纪比她小的并笑说：「一个唔觉意，退休做师奶呀！」

