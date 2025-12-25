Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈伟霆囝囝奢华满月礼盒流出？全是名牌极豪气总值惊人 好友意外泄B仔名字

影视圈
更新时间：20:00 2025-12-25 HKT
发布时间：20:00 2025-12-25 HKT

陈伟霆（William）早前低调成为人父，并公布已跟何穗结婚。他一直对儿子的样貌和名字保密到家，极力保护家人隐私。然而，近日他的好友王安宇在节目中却不慎爆料，意外公开了陈伟霆儿子的英文名，引发网民热议，一度登上微博热搜。

陈伟霆儿子英文名首度曝光

在节目中，陈伟霆与王安宇一同逛街，当陈伟霆看中一件似乎要给儿子的物品时，王安宇在旁边脱口而出：「给Wilson买一个」，随后才意识到自己可能说错话，并询问陈伟霆：「你是不是还没有公布他的名字？」陈伟霆则大方笑著回应：「那你帮我公布也挺好的」，高EQ化解了好友的尴尬。这个温馨又有趣的互动，让陈伟霆儿子的英文名「Wilson」首度曝光。

相关阅读：陈伟霆认已与超模何穗结婚！10月无预警宣布诞子 首谈秘婚生子：我们在一起很多年

网传陈伟霆赠奢华满月礼

除了儿子名字曝光外，网上更流传一张据称是陈伟霆为儿子满月准备的礼盒照片，其内容之丰富及奢华程度令人惊讶。从照片可见，这个印有「吾家有喜」的红色礼盒中，不仅有最新款的iPhone手机、DJI Osmo Pocket 3相机，还包含了YSL、La Mer、Estée Lauder等顶级品牌的护肤化妆品，旁边更有疑似Hermès的橙色盒子，礼物总价值不菲，足见陈伟霆荣升人父的喜悦及对亲友的阔绰大方。尽管陈伟霆对家庭生活极为保护，但从好友的无心之举和网上流传的豪气礼盒，依然能感受到他初为人父的满满幸福。

相关阅读：陈伟霆何穗突然官宣诞B做父母 去年蜜游传好事近

