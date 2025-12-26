71岁「郑少秋旧爱」跟二婚丈夫貌合神离？罕于香港过圣诞  多张合照氛围奇怪并不寻常

现年71岁的「不老女神」赵雅芝，近年长驻内地发展，人气高企，鲜有在香港公开露面。今年圣诞佳节她罕有地返回香港度过，并与好友刘培基、杜德伟夫妇等齐聚一堂。然而在温馨的节日气氛下，多张现场照片却意外揭示了她与丈夫黄锦燊之间的微妙关系，引发外界关注。

赵雅芝冻龄女神状态极佳

从曝光的圣诞派对照片可见，赵雅芝状态极佳，皮肤紧致，笑容优雅，尽显其脱俗气质。岁月仿佛未在她身上留下痕迹，其「冻龄」美貌令人惊叹，完全不似已年过七旬的古稀之年。

相关阅读：前TVB「失婚一线花旦」惨遇变态粉丝 潜入酒店房扑床上狂做恶心行为 生命受威胁惹担忧

赵雅芝黄锦燊离行离迾

尽管丈夫黄锦燊亦在派对现场，但在数张大合照中，二人均没有站在一起。其中一张在圣诞树前的合照，赵雅芝位处中间，而黄锦燊则站在最右侧，中间隔了三位朋友；另一张餐桌合照，赵雅芝坐在前排，黄锦燊则站在后排最远端。在所有照片中，两人不仅没有任何单独合照，甚至连眼神交流也欠奉，关系显得疏离。

赵雅芝跟刘培基亲密互动

与此形成鲜明对比的是，赵雅芝与时装设计大师刘培基的互动却异常亲密。在多张照片中，赵雅芝都紧靠在刘培基身旁，而刘培基亦大方地将手搭在她的肩上或扶著她的手臂，两人身体接触自然，看起来情谊深厚，比与丈夫的互动更为热络。

赵雅芝压力巨大

赵雅芝近年事业重心全在内地，工作强度极高，不仅要应付巡回演唱会，更时常直播带货至深夜。早前，网上更流出她在活动后台情绪崩溃、当众爆喊的照片，显示她可能正承受著巨大的身心压力。外界曾指夫妻二人长时间中港分隔，加上有传赵雅芝独自承受家庭经济重担及工作压力，或影响双方的婚姻关系。

相关阅读：70年代失婚花旦三代同堂激罕同框 小孙女神还原嫲嫲最美风采颜值爆灯

历两段婚姻 曾与郑少秋传绯闻

回顾赵雅芝的感情路，也并非一帆风顺。她于1975年与医师黄汉伟结婚，育有两子，但婚姻于1983年告终。期间，她与荧幕拍档郑少秋因合作《倚天屠龙记》、《楚留香》等多部经典剧集而传出绯闻，甚至惹得沈殿霞不满。1981年，赵雅芝拍摄《女黑侠木兰花》时与黄锦燊挞着，当时黄锦燊被指是第三者。在赵雅芝与前夫办理离婚及争夺抚养权期间，黄锦燊始终陪伴在侧，给予无限支持，成为她的精神支柱。二人最终在1984年于美国结婚，婚后诞下儿子黄恺杰。

学霸丈夫曾为爱妻弃律师厚职

黄锦燊本人亦是背景猛料的「学霸」，他拥有药剂学博士学位，曾任药剂师。来港发展演艺事业后，他仍不断进修，更考获大律师资格，一度弃影从法。为支持太太的演艺事业，他最终于2018年主动在大律师公会除牌，结束19年的司法生涯，复出拍剧。