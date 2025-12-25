寻秦记｜古天乐留守乐坛是「天命」︰无厘头变咗电影定档 林峰戏内外视对方为恩师

穿越题材之经典剧集《寻秦记》，事隔 25 年后以电影姿态在大银幕上呈现，除了原班人马古天乐（古仔）、林峰、宣萱 、郭羡妮、滕丽名、黄文标、欧瑞伟及陈国邦「合体」演出，掀一众「寻迷」掀集体回忆之后，同时加入朱鉴然、白百何、苗侨伟、吴樾、蔡一智等演员，扩展世界观。撰文︰邝芷莹、摄影︰朱伟彦

期待影迷观后感

身兼总监制及主演的古仔，对于《寻秦记》多年后登上大银幕，他明言不少人听到主题曲《天命最高》时会「起鸡皮」。电影未上映前，有许多「寻迷」表明翻睇电视剧后再欣赏电影，古仔说：「作为穿越嘅鼻袓（指亚洲区剧集），呢出戏原班人马回归，除咗回忆之外，都系一次几好嘅纪念。」林峰明言电影《寻秦记》得以拍摄，全靠古仔而成真；一班参与过剧集的演员再次聚首一堂，令当年拍摄点滴涌现，他十分期待影迷、剧迷的观后感。

林峰忆述当年刚刚出道，以新人姿态演出秦王赵盘一角，仍获得不少观众赞赏。他坦言再演同一人物，压力是究竟如何令观众惊喜，既要保留传统，又要有突破，他表示：「我记得当年同宣萱有次聚会，古仔讲过大慨初版故事（电影），我哋经已好期待！就一直等紧古仔话几时开拍，虽然大家等咗几年，会觉得一切系最好嘅安排。」

电影《寻秦记》故事发生于电视剧结局的二十年后。

2001年剧集《寻秦记》

更多现代场面

饰演项少龙的古仔，称剧集的剧本不太多现代场面的描述，他创作时，每隔两、三年就会重温一下电视剧版，「我都睇得几开心。」另外，电影《寻秦记》跟电视剧版本无关，延续项少龙、秦王的师徒关系，波澜四起。谈到动作戏，古仔指剧集已有时光机情节，惟拍摄电影时 （ 2019年杀青 ） 还未有AI，他表示︰「𠮶时谂科技发展可以有咩突破呢？有啲嘢可以大胆啲，试多啲唔同嘅嘢。如果叫我今日拍就梗系机械人、AI啦！」

有续集计划

林峰表明无论戏里戏外，剧里剧外，经常得到古仔指点教路，「古仔系我师傅！」他在2014年离开TVB之前，有请教对方，古仔建议他多放时间在电影上，林峰说：「古仔教我嘅嘢，唔止戏剧上，仲有教我做人处事，佢身体力行，喺《寻秦记》现场要兼顾好多，其实好攰㗎！真心觉得佢好犀利。」谈到电影可有续集计划？古仔︰「有谂过，点都要视乎票房成绩。」

