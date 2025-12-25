TVB「御用强奸犯」遭二婚嫩妻抱怨痛打：一日食得一餐  北上揾食疑有困难  56元茶餐也嫌贵

现年61岁的TVB资深演员、被封为「御用奸人」的邵卓尧，曾于剧集《天梯》演强奸犯、《刑警》演残障露宿杀手而让观众留下印象。邵卓尧今年二月与圈外女友再婚，展开人生第二春，并移居内地中山。然而，新婚生活似乎并非一帆风顺。近日邵卓尧在社交平台上传一段与太太在茶餐厅用膳的影片，竟遭太太公开抱怨兼当众出手拍打，而他一句「56元也嫌贵」，更意外揭示其经济状况似乎并不宽裕。

邵卓尧被老婆：一日一餐饿瘦十几斤

在邵卓尧发布的影片中，他与太太正在一间茶餐厅用餐。当他掌镜问太太食物味道如何时，太太随即火力全开，对著镜头大吐苦水：「唔好食都要食㗎啦……一日净系食一餐咋！」她激动地比较道：「人哋娶老婆返去养到肥肥白白，你娶我返去呢？饿鬼我！一日到黑净系畀一餐饭我食。」

邵卓尧被老婆打

眼见邵卓尧只顾拍摄，太太情绪更显激动，抱怨自己因此「瘦咗10几斤」，并喝止他：「影影影，影咩啊影，唔准影！」说罢，她更出手大力拍打邵卓尧持手机的手臂，宣泄其强烈不满，场面充满火药味。

邵卓尧56元餐费显露经济压力

面对太太的「控诉」，邵卓尧试图以「帮妳减肥」为由解围，但太太并不买帐。其后，邵卓尧话锋一转，拿起账单叹气道：「我个荷包都瘦咗好多」，随即展示一张总计56元的账单，似乎对这笔消费感到压力。此举引来太太不满反击：「一日净系一餐咋，56蚊，你唔舍得啊？」邵卓尧闻言马上改口称「舍得」，并表示「下次自己煮」，似乎暗示外出用膳对他而言是个经济负担。

邵卓尧曾开的士养家

邵卓尧入行逾40年，近年将事业重心转往内地，疑似工作量不多。他曾为养家在沙士期间兼职开的士，如今一句「56元也嫌贵」，不禁令人联想其经济状况是否依然拮据。尽管影片火药味浓，邵卓尧事后仍在留言区称之为「生活小情趣」，但这次夫妻间的互动，却也让外界窥见了这位老戏骨在幕后可能面对的真实生活压力。

