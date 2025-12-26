Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

TVB硬汉视帝儿子圣诞惹「断背疑云」？沙滩狂摸赤裸男友人神情暧昧 演员女友曾疑似露点

影视圈
现年27岁的马在骧（Xiang）是视帝马德钟的儿子，凭借1米9的高大身形，尽得父亲真传。继2022年与外籍男性好友的亲密毕业照引发「断背疑云」后，近日他在IG分享的圣诞沙滩影片，再次因与同行男伴的暧昧互动，成为网上热话。

马在骧沙滩暧昧互动掀热议

近日，马在骧趁著圣诞佳节，与友人在外地享受热辣辣的沙滩时光。从他分享的影片可见，他与一名年轻的外籍男子结伴而行。在阳光与海滩的美景下，赤裸上身的马在骧与该名男友人并排躺在沙滩垫上，期间马在骧深情地望向对方，更伸出手不断拍打和抚摸对方结实的腹肌，笑容满面，氛围颇为暧昧，让新一波「断背疑云」迅速在网上发酵。

相关阅读：前TVB男神称帝后妈妈猝逝 心血管主动脉撕裂零先兆 情绪崩溃幸得太太陪伴走出低谷

马在骧4年前曾亲男性

这并非马在骧首次引发同性情谊的猜测。早在2022年，他于澳洲完成机械工程学位，分享毕业喜悦时，就曾转发一张与外籍男性好友的合照。相中，身穿毕业袍的马在骧肉紧地亲吻对方脸颊，而该好友更在帖文中以「Boyfie just graduated」来形容他。「Boyfie」一词被解读为「男友」和「妻子」的混合体，如此亲暱的称呼和举动，当时已令不少网民质疑他的性取向。不过，后来澄清两人仅为大学泳队的战友，是感情深厚的好兄弟。

马在骧女友身材火辣

正当网民热烈讨论马在骧的性向之际，原来今次的沙滩之旅并非只有两位猛男。马在骧的新女友Shakila Mohazab亦有同行。从另一张照片可见，Shakila戴著棒球帽，身穿饰有窝钉的啡色比坚尼，配上牛仔热裤，跪在沙滩垫上，大方展现其火辣迷人的身材。

马在骧女友曾惹「露点疑云」

Shakila是一名身高1米63的演员兼模特儿，身材惹火，今年9月曾与马在骧一同出席活动，当时更因裙子失守而惹来「露点疑云」，成为一时热话。如今，女友Shakila亦在沙滩现场，相信这次的「断背」之说，也会像上次一样不攻自破。

相关阅读：马德钟儿子马在骧新演员女友曝光  身材超火辣惊爆露点疑云  前女友行奶奶政策仍失诸交臂

