万千星辉颁奖典礼2025丨《新闻女王2》蒋祖曼提名女配角 21岁做后母嫁电影人 曾被封独立电影女王

万千星辉颁奖典礼2025／蒋祖曼／最佳女配角丨无线电视盛事《万千星辉颁奖典礼2025》于1月4日在澳门上葡京综合渡假村隆重举行。40岁的蒋祖曼(Joman)凭《新闻女王2》中「白书昀(Diana)」一角获提名《万千星辉颁奖典礼2025》的「最佳女配角」，与同剧的龚慈恩、王敏奕被封为大热选手。曾被封「独立电影女王」的蒋祖曼走入电视界，再次在观众心中留下了深刻的印记，而她的人生经历跟她的影视作品一样丰富而精彩。

TVB颁奖礼2025丨蒋祖曼因《新闻女王2》于内地爆红

蒋祖曼近年在电视圈发展备受瞩目。最近，她凭著台庆剧《新闻女王2》中饰演高智商女企业家「白书昀（Diana）」一角，在内地人气急升，与佘诗曼饰演的「Man姐文慧心」之间惺惺相惜的对手戏，被网民大赞CP感爆棚，力推二人拍同性恋题材的作品。其实蒋祖曼早在入行初期已经接触过同性恋题材的电影，独立电影《蝴蝶》正是她的代表作。

TVB颁奖礼2025丨蒋祖曼被封独立电影女王

蒋祖曼入行至今已超过20年，她15岁时因参加港台节目《Y2K+01》的试镜而误打误撞入行，之后便展开了她的演艺生涯。她早年主要演舞台剧，亦参演过多部独立电影，如《蝴蝶》、《三条窄路》、《雾》、《围城》、《恋人路上》、《酒徒》、《大蓝湖》等，作品曾赴威尼斯国际电影节、釜山国际电影节、东京电影节等多个国际性影展参展。而她为了坚持自己的电影梦，也曾不计酬劳，为了维持生计，她不得不一边拍戏，一边兼职打散工，更涉足饮食业，做过外卖员、餐厅楼面、送餐员及知客等工作。

TVB颁奖礼2025丨蒋祖曼近年转战电视圈

近年，蒋祖曼转战电视圈，先后在香港电视网络（HKTV）、ViuTV及TVB等多个平台演出。2022年，她正式成为无线电视经理人合约艺人，并获得不少演出机会，剧接剧地拍摄了《轻‧功》、《法言人》、《逆天奇案》等多部剧集，演技备受肯定。虽然经常被派演女强人或专业人士角色，但她坦言自己私下性格害羞、内向且依赖，与萤幕形象大相迳庭。

TVB颁奖礼2025丨蒋祖曼21岁成「最强继母」

蒋祖曼的感情生活同样充满故事。她曾在20岁出头时，经历过一段惨痛的恋情，当时的前男友不仅欠债累累，更多次出轨，最后因对方追求自己的朋友才毅然分手。后来，她遇上了现任丈夫、电影幕后工作者陈卓麒。陈卓麒与前妻育有一子，其前妻更不幸因病离世。蒋祖曼在21岁之龄便毅然担起继母的责任，将陈卓麒与前妻的儿子视如己出。她曾在访问中坦言，从不后悔当时的决定。如今，她与继子的关系亲如朋友，而她在2015年诞下女儿后，一家四口生活美满，她亦被封为圈中的「最强继母」。