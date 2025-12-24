Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈法拉再自编自导短片加入广东话 定居纽约爱搭地铁𥄫人揾创作灵感

影视圈
更新时间：17:45 2025-12-24 HKT
发布时间：17:45 2025-12-24 HKT

陈法拉日前受邀出席设计师Matthieu Blazy于纽约下城区退役地铁站Bowery Station首个工艺坊的时装骚，她说：「这是自己感受最震撼的一个骚，整个骚戏剧性很强，看到不同年代，不同角色的人物出现，就像纽约的缩影。看到服装的刺绣工艺，印象亦非常深刻。」

热衷一脚踢

陈法拉近年定居纽约，在当地经常乘搭地铁，她表示：「因为赶时间，搭地铁会比较方便，所以有时会穿着得随意一些，有时又会着得正装一点，就好似今次的时装骚一样。在地铁入面有着各种形形色色的人，看到很多人生百态，有时会启发到灵感。」问到觉得纽约最迷人的地方，陈法拉认为这里有很多文化、艺术交集：「这里有很多不同的艺术家，例如画家、舞蹈家、演员等，他们来自世界各地，都带着一种梦想或者想寻找一些自己的梦想，就像自己一样，在这里学习戏剧，然后希望继续做演员。在纽约很容易接触到不同的艺术，每日都有百老汇表演、不同的展览等等，是一个文化很丰富的地方。」

此外，陈法拉即将再次自编自导短片，「短片每个部门的工序，自己都会参与，包括服装、摄影、道具等等，每天不停开会。而今次短片特别的地方，就是有英文亦有广东话，故事内容迟一些再和大家分享，希望下年可以放映。」

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
洪天明老婆周家蔚宣布离开香港 举家决定做一事：真的好辛苦 近年屡传婚变
洪天明老婆周家蔚宣布离开香港 举家决定做一事：真的好辛苦 近年屡传婚变
影视圈
3小时前
港漂留港叹孤单又贵租 博士生花200万读书 起薪仅2万 「月入5万才敢扎根」｜2025年回顾
港漂留港叹孤单又贵租 博士生花200万读书 起薪仅2万 「月入5万才敢扎根」｜2025年回顾
投资理财
12小时前
英国数学硕士毕业回港一年冇工开 求教帖被揭CV藏「1致命伤」：与学历无关｜Juicy叮
英国数学硕士毕业回港一年冇工开 求教帖被揭CV藏「1致命伤」：与学历无关｜Juicy叮
时事热话
4小时前
77岁「周润发好拍档」仍有性生活老而弥坚  妻子爆闺房乐：他真的很强  曾陷百亿欠债风波
77岁「周润发好拍档」仍有性生活老而弥坚  妻子爆闺房乐：他真的很强  曾陷百亿欠债风波
影视圈
8小时前
港女晒$2乐悠咭自称「本小姐」 相中「1破绽」全网起疑：60岁？本尊咁回应｜Juicy叮
港女晒$2乐悠咭自称「本小姐」 相中「1破绽」全网起疑：60岁？本尊咁回应｜Juicy叮
时事热话
8小时前
连锁酒家酒家推$28午市优惠！必食暖胃上汤虾球伊面／腊味糯米饭／避风塘鲍鱼
连锁酒家酒家推$28午市优惠！必食暖胃上汤虾球伊面／腊味糯米饭／避风塘鲍鱼
饮食
2025-12-23 12:04 HKT
01:33
粤车南下第一滴血！违泊感受地道「牛肉干」 司机认错交罚款：兜了很多圈都没泊位
社会
7小时前
台北随机伤人案︱张文计划圣诞节施袭？ 两原因或被迫提早行动
台北随机伤人案︱张文计划圣诞节施袭？ 事前欲订潘晓颖命案事发酒店
两岸热话
1小时前
深水埗合益泰小食重开！火警后一度停业 驰名肠粉加价惹议 网民：帮手俾装修费
深水埗合益泰小食重开！火警后一度停业 驰名肠粉加价惹议 网民：帮手俾装修费
饮食
2025-12-23 15:29 HKT
圣诞天气｜平安夜大致天晴日间温暖 明日稍后时间显著转凉 一日急跌9度
圣诞天气｜明日显著转凉一日急跌9度 天文台调低周五气温预测 新界个别地区料跌至个位数
社会
5小时前