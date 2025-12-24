陈法拉再自编自导短片加入广东话 定居纽约爱搭地铁𥄫人揾创作灵感

陈法拉日前受邀出席设计师Matthieu Blazy于纽约下城区退役地铁站Bowery Station首个工艺坊的时装骚，她说：「这是自己感受最震撼的一个骚，整个骚戏剧性很强，看到不同年代，不同角色的人物出现，就像纽约的缩影。看到服装的刺绣工艺，印象亦非常深刻。」

热衷一脚踢

陈法拉近年定居纽约，在当地经常乘搭地铁，她表示：「因为赶时间，搭地铁会比较方便，所以有时会穿着得随意一些，有时又会着得正装一点，就好似今次的时装骚一样。在地铁入面有着各种形形色色的人，看到很多人生百态，有时会启发到灵感。」问到觉得纽约最迷人的地方，陈法拉认为这里有很多文化、艺术交集：「这里有很多不同的艺术家，例如画家、舞蹈家、演员等，他们来自世界各地，都带着一种梦想或者想寻找一些自己的梦想，就像自己一样，在这里学习戏剧，然后希望继续做演员。在纽约很容易接触到不同的艺术，每日都有百老汇表演、不同的展览等等，是一个文化很丰富的地方。」

此外，陈法拉即将再次自编自导短片，「短片每个部门的工序，自己都会参与，包括服装、摄影、道具等等，每天不停开会。而今次短片特别的地方，就是有英文亦有广东话，故事内容迟一些再和大家分享，希望下年可以放映。」