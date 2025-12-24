王菀之重申内地巡唱延期非取消︰牵涉好多原因 怨张敬轩从不主动揾老友

昨晚（23日）西九文化区竹翠公园《普世平安星光夜音乐会》有王菀之、王祖蓝、卫兰（Janice）和妹妹卫诗（Jill）、杜丽莎、孙耀威、吴文忻等人演出。

农历新年前还清「歌债」

王菀之受访时表示，今年为歌手们写了许多歌，自己只有一、两首。她笑称皆因应承了好多人，有信心在农历新年前还清「歌债」，而新一年望能投放更多时间在自己的音乐之上。早前王菀之北京、深圳及武汉等地巡唱宣布延期或取消，她表示接下来会有好消息公布，只是改期非取消，并指未知道是否在原定的地方举行演唱会。至于延期的原因？她透露涉及许多原因，「而家至少系朝住重新出发嘅方向。」另外，她有感「迟啲会好忙」，也会多抽时间陪伴家人，她十分挂念家人，加上家人年纪大；另一方面，她想参与更多有意义的音乐项目。

问到可会与好拍档张敬轩再合作？她笑指「有啲挂住佢」，形容人生短，上一次跟他同台经已是几年前的事，而网上经常重现昔日两人合作片段，她说：「有时粉丝都会send片畀我，重温时，睇住呢两个人长大的感觉，因此真的很想再有机会联系一起，（会否主动联络轩仔？）点解佢唔可以揾我？到时我再睇睇听唔听佢电话！」