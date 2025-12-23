Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

万千星辉颁奖典礼2025丨邓智坚盼凭「飞爷」夺男配 何广沛志在参与为大家打气 丁子朗认曾被经理人问感情事

影视圈
入围《万千星辉颁奖典礼2025》「最佳男配角」十强的何广沛、邓智坚、丁子朗及徐荣今日（23日）于电视城会见传媒，凭《新闻女王2》获提名的何广沛指只要《新闻女王2》、《金式森林》成员得奖就会开心，颁奖礼当晚旨在帮大家打气，徐荣就坦言有心愿，希望在得到30年金牌的同时，有一个奖放在旁边，当成是一种留念。

邓智坚再成为大热人选之一

曾得过「男配」的邓智坚（飞爷）今次再成为大热人选之一，他坦言破纪录也好，也是一个话题：「落得场跑都希望有奖，上一季飞爷系五强，但冇攞到，戏入面都有颁奖礼，飞爷都有提名，但剧情冇交代有冇攞，所以无论戏内戏外，飞爷都系想攞一次！」他指若飞跃得奖是代表整个团队的创作，问到是否有压力？他坦言没有，因能进十强已经不简单，若然入五强就已平了第一季纪录，夺奖就破纪录。至于凭《侠医》奸角入围的丁子朗笑言本来有信心，但听完三位前辈的说话后，虽然对自己仍有信心，但认为三人亦很值得得奖，能够站在三位旁边一起受访已算是有交代，他亦指观众记得他剧中的坏人角色已是一种成就，若得奖当然是锦上添花，也希望下年有更多人可以找他做衰人，而身为过来人的徐荣亦坦言做反派有更多发挥机会。丁子朗曾表示会骚肌拉票，他笑言下星期会贴除衫相拉票。

丁子朗未听过「禁爱令」

对于《东周刊》爆TVB正严厉执行「禁爱令」，禁止力捧中的花旦与小生将感情事浮面，丁子朗表示没有听过，但经理人同事有时也会问自己的感情生活史：「但问完之后都系话小心啲睇住啦。」虽然他不知「禁爱令」是否倒退的现象，但认为有机会是想令艺人更专注自己的事业。他又认为现在的观众很开明，就像何广沛结婚一样，大家也会戥他开心。

