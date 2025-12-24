梁爱豁达面对人生最后阶段 上面收通告就拜拜 忆述亡子老泪纵横：生生死死都系我自己一个人！

入行逾半世纪、有「御用工人」的87岁前TVB资深绿叶梁爱淡出娱乐圈多年，一直低调生活。梁爱一生坎坷丧夫丧子，独居于水泉澳邨，本来生活过得尚算写意，但早前突然入住老人院，瘦削的身形再显消瘦，昨日（23日）星岛头条独家报道，梁爱确诊患上胰脏癌，但她坚拒西医治疗，选择定期到医院覆诊，并辅以中医调理，从容面对生死。

梁爱哽咽称生生死死都系自己一个人

梁爱近日再接受好友杨绍鸿的YouTube频道访问，杨绍鸿明言：「为爱姐集气，人生的最后一个阶段，因为无法再照顾自己而要入住深圳老人院。」对于自身问题，梁爱哽咽说：「一条友之嘛。生生死死，都系我自己一个人，惊乜嘢啫！我死、个仔死咗，佢哋都见唔到我喊一声，我会发癫，我都等佢哋走晒我先至喊。」

梁爱曾拒绝必入住老人院

杨绍鸿称梁爱在这一年转变好大，对于由水泉澳邨搬到深圳入住老人院的原因，梁爱说：「因为我呢6个月嘅变化好大，以前我一切都系自理既，而家已经不能自理，觉得自己需要揾个地方饭嚟张口，衣来张手𠮶啲，所以嚟咗深圳。」梁爱续说：「我曾经讲过我死都唔入老人院架喇，咁但系而家都系要入喇。」杨绍鸿追问为甚么会选择入住老人院？梁爱淡然地表示：「因为我最近就有咗个病，我成日觉得呢度（指胃附近） 痛，系一个胃病，无端端成日都顶住我又食唔到，所以我一路瘦落去，咁顶住我就觉得有啲唔妥。我有个亚视旧同事佢喺深圳港大医院睇咗，我喺香港睇咗十几年，都check唔到我有咩事，于是我就走嚟深圳check。」

梁爱确诊胰脏癌决定不接受治疗

检查过去后，梁爱被确诊胰脏癌：「个报告一出嚟叫我要搞咩咩咩，但系我话我乜都唔搞，一切唔『疗』，我话个人系无『疗』。不过话我有个鸡蛋咁大嘅胰脏癌，医生问我化唔化疗，我话咪住，等我冷静下先，要落街食口烟先返嚟答复你，医生话『阿婆你好嘢㖞，咁冷静』，我话生死有定架嘛，有咩咁紧张啫。我身体又唔好，所以我乜都唔疗。」最后梁爱决定不接受治疗。梁爱称因家中的面积细小，不可能容纳多一个人来照顾自己：「我而家只脚冇力，行呢就系一步一步，好斯文，从都来都未试过，（有冇一步一惊心）有呀，因为佢成日摇摇吓，个重心都唔知喺边度都唔知，上半身就㷫恰恰，膊头就冻嘅，只脚就成日发热嘅，𠮶段日子真系好凄惨，你话我系好硬朗，又得，但你话我好软弱，都得。」

梁爱最初不敢告之孙仔

梁爱当时要求医生给她三个小时，到外面看看有甚么合适的老人院：「我个同房上网帮我 check，我话『你 check 啲最新嘅』，佢同我 check 三间畀我睇，我一二三睇下三间，睇第一间，废咗佢。第二间OK，第三间 OK，我觉得有病就返嚟衣来张手、饭来张口，何乐得不为呢？本来政府都唔批我㗎，但系我呢个朋友（指一指胃），你话佢帮我又得，一早呢我话揾人帮，点知原来有咗呢个胰脏癌，批得好快，所以我好安心咁嚟咗呢度，呢度个环境冇得顶。」问到会否觉得这个决定太冲动？梁爱说：「对于我自己身嘅嘢，一条友之嘛。生生死死，都系我自己一个人，惊乜嘢啫？好多嘢我又唔敢畀我个孙知。但系佢而家知道啦。因为我个契女，佢一定要畀佢知，佢话唔担得起。」

梁爱决定与胰脏癌共存

梁爱决定与胰脏癌共存：「咁我觉得生死该来就来该走便走吧，上面要畀通告你咪开工啰，唔畀通告你收返张通告咪拜拜啰，好简单。一个人你最紧要活得开心，虽然我而家有病，但系我觉得好开心，因为我𠮶个癌症呢，好似只鸡蛋咁大只，我当咗佢系朋友成日同佢倾偈，佢痛𠮶阵我同佢讲『朋友唔好痛，我死得快你都死得快。我唔死一日你有食有住，有我有你大家做个好朋友，你帮下忙咁我就感激』。」梁爱还说：「我都有问佢点解要匿喺我呢度，畀我安享两年得唔得，但系佢冇答我，即系唔得。」

梁爱在儿子猝死后曾想过自杀

梁爱的儿子在2019年因隐性心脏病发猝死，终年55岁，她说：「我个仔死咗，佢哋都见唔到我喊，以为我会发癫，我都等佢哋走晒我先喊。你话我好硬朗又得，但系你话我好软弱都得。我有谂过喺7楼跳下去，但系我一望，7楼唔死得架㖞，如果上面要佢，召佢返去，佢唔使我照顾，我咪仲安乐。早又死迟又死，佢死得安乐瞓着觉就死，咁你话喇，冇得计架呢样。」梁爱的孙子一直叫她过去加拿大生活，不过她为免负累而拒绝：「佢话三月先返嚟，我话而家冇事，返嚟睇我仲乜？佢话有事先返嚟睇，就冇得睇。上天对我好好，冇咗个仔，但系仲有个孙。」梁爱又摸一摸肚说：「我警告过佢，叫佢唔好玩死我，玩死我你都死。我要求自己都系一年多啲，或者一年我都差唔多。」