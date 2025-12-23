Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

前TVB「御用情妇」神隐多年终现身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 状态曝光散发无限女人味

影视圈
更新时间：20:00 2025-12-23 HKT
发布时间：20:00 2025-12-23 HKT

前华姐冠军朱璇（Oceane）自从在2015年宣布离开TVB后，一直忙于在内地参与影视工作，直到2018年与内地富二代男友Vincent在欧洲比利时举行婚礼，婚后朱璇先后育有二子，淡出娱乐圈以家庭为重，并移居美国洛杉矶过着幸福少奶奶生活。

朱璇为好友激罕现身

日前陈智燊与宋熙年的YouTube频道拍片介绍旅游北京的好去处，惊见朱璇激罕现身！38岁的朱璇使已是两孩之母，依然拥有无限女人味，散发知性美，而且Keep得非常好，完全没有走样。

相关阅读：「TVB御用情妇」朱璇淡出7年依然靓爆 系前华姐冠军嫁富二代做少奶

 

朱璇被网民封为「御用情妇」

朱璇16岁时便被父母送到法国巴黎读书，曾在Cours Florent演艺学校修读戏剧表演，与国际巨星伊娃格莲（Eva Green）和柯德莉塔图（Audrey Tautou）系出同门，在2008年国际中华小姐竞选中夺得冠军的朱璇，先后参与过不少角色，不过大多担任小三、情妇的角色，例如《隔离七日情》里，她性感跨坐在黄宗泽身上激吻，又在《情越海岸线》中，穿著半空性感装扮色诱人夫张国强，于被网民封为「御用情妇」，结果朱璇转战内地发展。

朱璇细仔遗传妈咪优良基因

朱璇获《流金岁月》、《美少年の恋》名导杨凡睇中，拣选她与张孝全、范植伟和关颖合作拍摄电影《泪王子》（2009），她凭角色入围2010年香港电影金像奖和2010年亚洲电影大奖最佳新演员，亦在第五届香港电影导演会年度大奖中获年度新晋演员（铜），直到2015年离开TVB，朱璇与内地富二代男友Vincent在2018年比利时举行户外童话式婚礼，翌年她在社交网报喜宣布即将荣升做妈妈，2020年诞下大仔，2022年突然公开诞下第二胎的喜讯，细仔同样遗传了妈咪的优良基因，眼大大又皮肤白滑似足妈咪！

相关阅读：囝囝大脚伸嘴边 朱璇乐在其中：妈妈的日常

 

