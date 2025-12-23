64岁黄日华终走出丧妻阴霾？任达华惊爆黄日华挞着关宝慧 细数拍拖细节 ：快有结果

现年64岁的黄日华，自2020年爱妻梁洁华因病离世后，其感情生活一直备受外界关注。近日，他的好友任达华在电视节目中公开为黄日华与59岁的关宝慧「做媒」，更惊爆两人关系「快嘞」，让这段传了多年的绯闻再次成为全城焦点。

任达华公开牵线指黄日华关宝慧好事近

事件的起点源于TVB节目《一周星星》。当任达华在节目中看到关宝慧的预录提问影片时，他随即语出惊人：「佢唔系同华哥（黄日华）有一段感情咩？我真系希望佢同华哥有一段感情。」

相关阅读：新闻女王2丨「芬姐」关宝慧挟持泰臣演技大爆发 曾拍三级片患抑郁 与黄日华传婚讯后遭疏远

任达华爆关宝慧因黄日华爱上足球

任达华之后更进一步爆料，指关宝慧为了投其所好，已开始培养对足球的兴趣，更冲口而出说：「我谂都快㗎嘞….快嘞快嘞！」他透露，关宝慧现在经常与黄日华及其他明星足球队的成员如叻哥（陈百祥）、阿伦（谭咏麟）等一同吃饭看球，似乎已融入对方的生活圈子。任达华最后更对镜头竖起双手拇指，高喊「宝慧姐！」以示支持，令传闻更添几分真实性。

黄日华关宝慧绯闻由来已久

事实上，黄日华与关宝慧的绯闻最早可追溯至2021年。当时两人因在半个月内两度私下聚餐，并拍下亲密合照而传出恋情。加上关宝慧曾公开表示，其择偶条件是戴眼镜、不接受姊弟恋，但接受失婚人士，种种条件都与黄日华不谋而合，让外界猜测两人正在交往。

黄日华曾公开回应绯闻

虽然当时黄日华的女儿黄芷晴及关宝慧本人均出面否认，但到了2023年，内地网站再度疯传「黄日华向关宝慧求婚成功」的消息。对此，黄日华以「真的该说了，假的不提罢」作回应，并澄清自己从未说过「终身不娶」。关宝慧则坦言，绯闻让黄日华有意疏远她，令她感到困扰。

黄日华情深义重难忘亡妻

黄日华的感情状况之所以备受关注，与他对亡妻梁洁华的深情不无关系。梁洁华于2020年病逝，黄日华在爱妻离世后，一度心碎崩溃，更宣布退出娱乐圈。他曾在访问中忆述，照顾太太期间，他推掉所有工作与社交，全心全意陪伴在侧。在太太丧礼结束后，他才终于情绪「爆煲」，独自在房中质问上天为何不给他一个好结局，更因无法实现与太太环游世界的承诺而悲痛欲绝，闻者心酸。他坦言：「佢系我头号fans…自从佢走咗，睇唔到我做戏，咁我仲做嚟做咩？」这份情深义重，让他成为公认的「爱妻号」。

相关阅读：黄日华丧妻后钻牛角尖：分分钟跟佢去埋 含泪感激苗侨伟「拯救」