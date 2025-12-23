「最强小三」突搬离15万月租山顶豪宅 内部奢华装潢逐格睇 主人房内藏不能出镜的东西变禁地

已婚大生银行主席马清铿今年年初被《东周刊》独家爆出与巨咪网红小三「五索」钟睿心（Rachel）暗交9年并育有四名孩子，一夜成名的五索变得高调，除了自豪样靓身材正外，还高调分享与马生的生活点滴，经常周游列国叹世界，炫耀马生对她极宠爱，甚至纾尊降贵为她排队买M巾，务求将幸福富贵生活散发到每一个角落。

「五索」这山顶豪宅拍home tour片

「五索」又不时在居住的山顶独立屋拍片「花式晒命」，曾有指这幢山顶豪宅只是月租约15万元的独立屋，实用面积有2800方呎，所以「五索」只是租客并业主，更一度被质疑是「空心情妇」，不过「五索」其后高调称有钱人的自住屋只会租不会买，还表示自己相信风水命理，所以每年都会搬屋。日前「五索」为这山顶豪宅拍home tour片：「因为我就嚟要搬走喇！」

「五索」首次亦都系最后一次介绍豪宅

「五索」昨日在自家YouTube频道贴上一段「山顶Room tour」的短片并说：「首次亦都系最后一次，很遗憾要搬了，你哋成日想睇我山顶间屋，终于拍咗条Roomtour畀大家。」片中所见，「五索」首先小朋友的睡房，每间房都各有特色，房内家具全由五索自己构思：「呢两间屋加埋系有10间房，所以我唔会逐间介绍，设计都系源于我细个屋企好穷，我就幻想度好多嘢系好想放喺间房，而家我系会因应唔同小朋友嘅 character 去整唔同嘅墙纸同墙。」其中一间房的设计似树屋一样，还要有一条滑梯，囡囡的房间有自己衣帽间：「因为我细个冇钱买公主裙，所以我而家系报复式买咗好多公主裙畀佢，佢仲自己嘅化妆枱。」「五索」有一个囝囝很钟意画画，所以房间墙壁加入艺术元素。

「五索」拒绝拍片介绍与马生睡房

「五索」和马生的房间在另一间屋，每次都要经房外才可进入另一间屋：「呢间屋就系你哋成日都见到我拍 vlog 嘅地方。呢一间房系绝对唔影得嘅，因为入面有好多嘢都唔出得镜㗎，呢一间就系我同马先生嘅睡房啦，所以就 no no no no no。」「五索」改为展示另一间睡房，她称每次与马生嗌完交都会在这间房睡觉，接着「五索」介绍衣帽间，不过只见有一大堆靓衫而不见靓袋：「我摆晒喺夹万而唔系喺间屋度，因为太多工人，我惊佢哋偷。」「五索」亦有介绍超巨大客厅，马生的养生房与及平时化妆的地方，厨房的设计更将偏厅与厨房融合，可以一边煮食，一一边与朋友交流。而这豪宅室外拥一流的景色，坐拥壮丽的香港城市及维多利亚港景色，欣赏到绝美的日落景色。

