寻秦记丨宣萱未必出席台庆颁奖礼 否认有拖拍欢迎追求者 郭羡妮闻陶大宇娶第二任太太：恭喜晒

宣萱、郭羡妮与滕丽名今日（22日）出席电影《寻秦记》宣传启动礼，3人在现场兴奋相拥，她们表示拍完电影后已6年没见，今日很有重逢的感觉。宣萱指相隔20多年拍电影版，想不到感觉会更开心，又指电影对观众来说也是童年回忆。对于被赞冻龄，她们说只是尽量拖慢衰老，不过宣萱大赞当中滕丽名keep得最好，郭羡妮表示拍电视版时是自己第一部古装，跟宣萱和滕丽名对手戏较少，所以不熟识和好惊，但再拍电影时感觉好熟，已经识好耐一样。

古天乐身兼多职好紧张

3人指今次是古天乐亲自邀请，所以一口应承，滕丽名就表示自己比较麻烦，因正在拍《爱・回家》所以要度期，不过拍得好开心，就算拍续集也愿意再度。宣萱透露古天乐今次身兼多职，因此他在片场好紧张和好辛苦，故也不敢多言，宣萱指角色仍然有延续性，提议再开续集的话可以加女人戏，更笑指古天乐可连滕丽名也一起娶，3女共侍1夫，郭羡妮亦不介意。

唔介意再攞第二次「视后」

提到宣萱早前在网上贴出拖手相，郭羡妮与滕丽名即时恭喜对方，宣萱一脸尴尬解释只是跟女性朋友的拖手照，笑指不要吓走男人，更表明现在单身，欢迎追求者。宣萱凭《巨塔之后》角逐台庆颁奖礼「最佳女主角」，被指与同是大热的《新闻女王2》佘诗曼争视后，她说：「唔好咁讲，其他人都好，自己都有追《刑侦12》，觉得自己有机会参与就好。」问到《寻秦记》刚好上映，是否可助攻攞奖？她坦言到时很大机会因为工作关系未必去到颁奖礼，不过对奖项随缘，因自己享受了合作的时光，现在拍剧也不是为奖，不过自己曾攞过一次，也不介意再攞第二次。

郭羡妮大方送祝福

宣萱在大埔发生火灾后曾在社交网出帖表示可以暂托小动物，她坦言跟哥哥也想帮，虽然也曾有人求助，但最后可能对方已处理，现在自己亦会继续留意是否有人需要帮忙。另外，表舅父蔡和平早前因晒皮草惹热议，宣萱谓大家也有自己喜欢做的事，不可以强迫别人，因大家也有自由。另外，郭羡妮被问到绯闻旧爱陶大宇早前已娶第二任太太，她大方表示：「恭喜晒！」