四镜大暴走丨「鹰小组」四子挑战高难度粤剧 Jer、Stanley全程不断忍笑 Tiger忘记动作戳中Ian笑点

ViuTV全新节目《四镜大暴走》逢星期一至五晚上10时30分播映。香港有许多值得被看见、值得被欣赏的「香港制造」及「香港第一」，MIRROR「鹰小组」陈卓贤（Ian）、柳应廷（Jer）、邱士缙（Stanley）、邱傲然（Tiger）四位主持透过此团综穿梭不同地方角落，与不同界别交流，从中学习他们坚毅不屈、谨守岗位的精神，成就更好的自己。

Tiger、Jer分享小时候经家人接触粤剧

今晚播出的第六集，「鹰小组」四子到戏曲中心学粤剧，Tiger和Jer分享小时候经家人接触粤剧，Tiger指：「我爸爸以前，我细个佢会听，咁我都系经过一个电视咁去听，但现场睇就无睇过。」Jer分享：「我都系！因为我屋企人好钟意睇粤剧，但佢哋就唔系广东话依个方言，系我乡下嘅一啲语言，我系汕尾乡下。」随后，四子跟西九演艺戏曲主管钟珍珍学粤剧基本功「四功五法」之中的四功，跟老师学习「唱、做、谂、打」，之后四子分成二人一组，挑战表演著名剧目《帝女花之香夭》的选段，一组Stanley饰生角、Jer饰旦角，另一组Ian饰生角、Tiger饰旦角。

Stanley、Ian称粤剧表演要求高

粤剧表演不但难度高，Stanley面对队友Jer饰演旦角时不断忍笑，二人互动风趣横生，练习时已笑声四起，表演时更是弄得大家捧腹大笑，Jer表演后坦言：「好难！其实现场可能因为有少少戏就会失神，可能唔记得台词。」Stanley：「好多野要兼顾，要唱啦、动作啦、戏啦，所以真系好佩服大家。」而Ian与Tiger的表演更是令人笑声不绝，Tiger一开始表演时神情集中，忘记了自己要接Ian手上的道具杯，随即戳中Ian笑点，令现场笑声不断。Ian表演后向Tiger笑谈刚才的趣事：「配合同默契好紧要，我哋排练𠮶阵系好啲，开头个阵你到底谂紧咩？做咩唔攞我个杯？」Tiger回应：「我就系谂紧一阵间点样入（第一句）啊。」二人分享粤剧具挑战性，Ian指：「今日学嘅动作、做手、精粹同埋神情，真系要长年累月咁练习，同埋累积返嚟先做到嘅嘢。」Tiger分享：「我觉得对一个演员嘅要求好高，即系声音、戏、肢体上要求都好高，同埋必须要好集中，但我觉得几好玩！」