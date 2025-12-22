TVB上位小花庄子璇样貌再进化？惊变V面大眼「韩妹样」 网民：完全认唔出

2023年度香港小姐冠军庄子璇自当选以来备受TVB力捧，年仅23岁的她，星途备受瞩目，早前与郭晋安传绯闻更令她成为话题人物。然而，伴随人气而来的是外界对其样貌变化的持续关注。近日，庄子璇在IG分享多张在咖啡店拍摄的近照，其再度「升级」的美貌，引发网民热烈讨论，更让整容疑云再次浮现。

庄子璇变V面大眼「韩妹」

从庄子璇分享的最新照片中可见，她身穿简单的白色T恤，留著一头深色长发，对著镜头摆出多个可爱表情，散发出浓浓的「韩妹」风格。照片中的她，脸型更显V型，眼睛圆润有神，妆容精致，整体气质与初出道时的清纯形象有所不同，让不少网民表示：「认唔出」，认为她的美貌又提升到一个新层次。

相关阅读：郭晋安身家逾5亿回复单身魅力没法挡 TVB小花认爱上视帝屡次落泪 继庄子璇后再传「父女恋」

庄子璇样貌变化大

回顾庄子璇的样貌变化，在她当选港姐前的照片中，脸颊略带婴儿肥，气质似邻家女孩。当选时，虽然妆容华丽，但庄子璇的脸型轮廓与现在相比，亦有明显分别。即使在早前拍摄剧集《金式森林》时，其外貌也与这次的「韩妹」近照有所差距。

相关阅读：郭晋安回归「钻石王老五」状态身价暴涨 欧倩怡14字谈前夫与庄子璇传谱「父女恋」

这次的「变脸」疑云，再次将庄子璇推上舆论焦点。不少网民留言表示：「完全变晒样」、「唔睇名都认唔出系你」，但也有粉丝力撑，认为只是化妆技巧、拍摄角度或滤镜效果所致，称赞她越来越漂亮。其实对于外界谈论她「变脸」，庄子璇早前也曾大方回应。她将样貌上的变化归因于三大因素：减肥成功、化妆技术进化、勤于护肤。至于网民如此关心她的样貌变化，似乎就足以证明大众对她的关注度不低，难怪受TVB力捧！

相关阅读：庄子璇与郭晋安传年差37岁父女恋 被指私约做一事爆绯闻：爱情系冇分国籍、年龄同性别