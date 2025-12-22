万千星辉颁奖典礼2025丨区永权大方赠票林盛斌 许文轩尴尬获高层力挺 郑衍峰抱「陪跑」心态

《万千星辉颁奖典礼2025》「最佳男、女主持」十强候选人今日会见传媒努力拉票。早前许文轩在主持节目中，拍摄戴祖仪拉票宣传活动时，顺道自行拉票，获得《东张西望》高层杨永祥支持，并表明，不会投给区永权，一定会将票投给许文轩，许文轩忆述事件时表示，当时也措手不及感到十分尴尬。区永权大方地说：「知道杨永祥是支持许文轩，另方面，却用抛砖引玉反行其道拉票方法，有10个名单名字没有提及其他人，他只提我的名字，所以我要多谢祥哥。」

去年曾获得「最佳男主持」奖项的区永权即时提点身旁两位，颁奖礼前一定要预先想好得奖感言，他说：「去年我没有想过会获奖，所以在哭时又职业病上身，见到面前有人不停圈我，好彩最尾仍记得讲了一声I Love You老婆，否则不能回家！」区永权透露，由于去年获奖后林盛斌（Bob)见到他第一句便说：「最佳男主持」，所以区永权知道Bob很想获得这个奖项：「他恨到流口水，所以我会投票给他。」

郑衍峰也认同Bob今年呼声高，指公司制作数量虽减，但Bob主持的两个节目表现突出，夺奖可谓实至名归。他自谦抱「陪跑」心态，对打入五强已感满意，更笑言不时重看去年五强照片「自我陶醉」。

林盛斌夺得「最佳男主持」呼声高。

今年初TVB新春节目由许文轩、支誉仪、朱凯婷、汪明荃、林盛斌、林沚羿担任司仪。

区永权连续4年获提名，去年Albert终首夺「最佳男主持」。

郑衍峰曾和冯盈盈出席《大师兄Welcome Summer大激战》记者会。

许文轩则坦言，原以为自己属资深之列，但对比名单后发现竞争激烈，盼能晋身五强。由于颁奖礼当晚他需负责报幕工作，若得奖或需「自报喜讯」。郑衍峰笑称其他候选人应乐意代劳，但许文轩坚持：「若能得奖，我想自己讲，感觉会很得意。」