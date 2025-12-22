TVB「情侣」罗天宇陈懿德外游泄蜜 恋情升温铁证曝光 德德穿性感低胸裙尼罗河畔大解放

现年38岁的罗天宇与27岁陈懿德的绯闻去年传出以来，即使被拍到食饭「见家长」，甚至夜访女方香闺，两人都未有正式承认恋情。最近这对绯闻情侣都不约而同在IG分享同游埃及的影片，在金字塔前留下开心又甜蜜一刻，令感情再度升温。

陈懿德孖「男友」看世界七大奇迹

今次的「出埃及记」同行还有歌手好友王灏儿（JW）及马天佑等好友，他们近日亦各自分享埃及旅程的影片，片中见到罗天宇与陈懿德在宏伟的金字塔前开心拍片，一边唱歌一边跳舞，一行人亲身看到这个世界七大奇迹之一的金字塔，都表现得异常兴奋，两人互动时亦显得自然亲密。马天佑在影片发文写道：「The first pyramid we saw in Egypt!」。悉心打扮的陈懿德，冲向镜头前时，不经意露出事业线，展现其好身材。同行的JW和马天佑等好友，同样长露出其灿烂笑容，可见大家在这次旅程玩得十分尽兴。

相关阅读：陈懿德罗天宇秘恋逾年拍拖断正！ 《东周刊》直击「见家长」过程 未来外母频催婚

陈懿德与罗天宇互动成焦点

影片中，穿长裙的陈懿德显得格外抢眼，在镜头前充满活力，与绯闻男友罗天宇的互动也显得十分自然。不少网民及艺人好友都有留言赞好。此外，陈懿德昨日（21日）上载了一张身穿开胸裙的超性感靓相，并以尼罗河作背景，留言写道：「冬至快乐！希望大家都平安、团圆、健康。#在尼罗河上的早餐」。

相关阅读： TVB小花陈懿德恋情终曝光！27岁生日豪宅开P罗天宇被拍挡公开亲暱照 脸上一状态成焦点