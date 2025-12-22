准视后陈炜首晒一家四口照 为医生老公庆生泄家中新成员 撇台湾前夫再婚变幸福少奶

陈炜（炜哥）自从由亚视过档TVB后，事业发展更上一层楼，近日更凭《巨塔之后》获提名《万千星辉颁奖典礼2025》的「最佳女主角」，与宣萱、佘诗曼等力争视后宝座。陈炜事业得意，皆因背后有位事事支持她的老公。陈炜与从事医美行业的医生老公陈国强再婚后，一直表现恩爱，经常在IG分享甜蜜生活。近日，陈炜为老公庆祝生日，并在发布了一系列温馨照片，其中一张抱著两只爱猫的「一家四口」合照，幸福氛围羡煞旁人。

陈炜晒一家四口合照

陈炜分享合照并在IG写道：「亲爱的Honey 生日快乐，多谢朋友的爱锡和祝福，还有第一次一家四口合照纪念呢个特别嘅日子」。照片中，陈炜与老公陈国强各自抱著一只爱猫，面前摆放著一个生日蛋糕，上面写著「Happy Birthday To My Honey」，两人笑容灿烂，场面十分温馨。陈炜将两只宠物猫视为家人，称之为「一家四口」，足见她对现在幸福生活的珍视。除了二人世界外，陈炜也安排了多场生日派对。在另一张照片中，他们与多位朋友聚餐，气氛热闹。

陈炜曾经历离婚

陈炜的感情路并非一帆风顺。她曾与台湾商人颜志行有过一段婚姻，离婚后经历了一段时间的沉淀。直到遇上医美医生陈国强，再次找到了爱情归宿。陈国强是一名专业的医学美容医生，两人于2022年举行婚礼，婚后生活美满。如今看到陈炜在经历失婚后，能重拾幸福，并与老公和「毛孩」们共组快乐家庭，许多粉丝和朋友都为她感到高兴，而网民都纷纷于IG留言为生日的陈国强送上祝福。

