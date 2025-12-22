炎明熹一改清纯风变坏女孩 自言会努力驾驭新形象

歌手炎明熹（Gigi) 停工多时，直到今年9月承认已经约满TVB离巢，并宣布自组公司接Job，继复出头炮演出音乐剧《一束光–高锟的记忆》后，今年平安夜(24日)将在亚洲国际博览馆举行《风之旅 My Voyage Goes On Live》音乐会，工作排到密密麻麻。离音乐会仅剩两天，最近Gigi正全力投入排练，并在社交网展示最新的形象转变，一改以往清纯形象。

Gigi新Look获陈炜、卫兰大赞

Gigi脱离TVB后大胆换装，昨天她在社交网发布一系列融入Y2K复古元素的造型照，见她留有一头长卷发，画上浓妆，头戴黄色兔耳帽，上身紧身衬衫大晒纤腰，下身却搭配狼爪鞋履，手握玩具枪，摆脱了以往TVB的清纯风格，散发叛逆少女风。Gigi留言写道：「我会尝试努力驾驭这个风格的，但是很感谢你们！」粉丝都留言点赞新look ，并鼓励她可多尝试新事物，陈炜亦赞：「Lovely Stylish」、卫兰则谓「Girl I love this﹗」