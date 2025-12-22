新城「劲爆年度歌曲」15强名单公布 MIRROR两子入围硬撼林家谦、Gin Lee等劲敌

「新城知讯台」主办的《新城劲爆颁奖礼2025》，将于本月27日假香港会议展览中心Hall 5BC隆重举行；公众投票启动以来，各大奖项竞争激烈，而「劲爆年度歌曲」投票正式截止。大会今天公布了「劲爆年度歌曲」十五强的入选名单。

公布十五强歌曲

本届「劲爆年度歌曲」候选歌曲多达228首，暂时领先的十五强歌曲，按歌曲英文字母及笔划序排列包括：张驰豪《Catch a Feeling 》、姜涛《On a SunnyDay 》、林家谦《四月物语》、Gareth.T 汤令山《用背脊唱情歌》、Gin 李幸倪《白夜行》、力臻/Michael C《你是我的专属配对》、Dear Jane《你流泪所以我流泪》、陈柏宇《我所看见的未来》、马天佑《我们什么都不是》、洪嘉豪/魏浚笙《我感觉到》、泳儿《无糖可乐》、冯允谦《然之后》、MC 张天赋《说谎者》、陈卓贤《树会流眼泪》及周殷廷《离别时刻》。

八大奖项供乐迷网上投票

为体现公平与开放，大会今年继续设立八大奖项供乐迷网上投票，包括「劲爆男/女歌手」、「劲爆乐队/组合」及「劲爆歌曲」与及今年顺应民意，破天荒增设「网上最受欢迎男／女歌手」等。颁奖礼的评分机制中，公众投票占有40%的决定性比重，其余则由电台音统会主持人、资深音乐人、主要成员及管理层评审。