46岁男星上吊自杀遗下妻儿 控诉童年多次遭性侵嫌疑人未获起诉 难忍创伤染上毒瘾

更新时间：16:00 2025-12-22 HKT
美国男星James Ransone主演过《小丑回魂2》（It Chapter Two）及《接驳灵声》（Black Phone）系列等影视作品，他于12月19日被发现在洛杉矶家中身亡，终年46岁，遗下老婆及两名儿子。根据外媒报导，James Ransone 的死因是上吊自杀。洛杉矶警方接获报案后前往其住所，完成死亡调查报告，并未发现任何可疑之处。

James Ransone影视代表作多

James Ransone于2000年代初开始在影视界崭露头角，曾在电视剧《Ed》和《Third Watch》中客串，其后凭借在 HBO 剧集《毒网》（The Wire）中饰演「Ziggy Sobotka」一角而广为人知。

James Ransone的其他影视作品包括《CSI：犯罪现场调查》、《天堂执法者》、《Burn Notice》、《Tangerine》以及改编自Stephen King小说的电影《小丑回魂2》(It: Chapter Two)。 他亦有份参演《接驳灵声》（The Black Phone）及其续集。 

James Ransone称曾遭性侵

James Ransone曾公开指控，在他童年就读于马里兰州一所中学期间，遭到一名职员多次性侵犯。他表示，这次创伤经历让他陷入了「一辈子的耻辱与难堪」，更因此染上严重的酒精及药物成瘾问题。直到2006年成功戒瘾后，他感到自己已准备好面对过去，并于2020年就此事向警方报案。然而，当地检察官在调查结束后，最终决定不提出起诉。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

