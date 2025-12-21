Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

78岁林子祥颈上现「离奇状况」  进食精神涣散跟唔切老婆  状态直线下滑令人担忧

影视圈
更新时间：22:00 2025-12-21 HKT
发布时间：22:00 2025-12-21 HKT

乐坛殿堂级夫妻林子祥（阿Lam）与叶蒨文（Sally）即将于12月20日在武汉举行《白头到老》巡回演唱会，二人近日已抵达当地准备。向来钟情武汉美食的林子祥，更急不及待与太太及工作人员到访老字号餐厅，品尝地道的「过早九宫格」早餐。然而，现场流出的影片却意外引发了网民对林子祥健康状况的担忧。

叶蒨文精灵满满

在曝光的画面中，62岁的叶蒨文一如既往地活力四射。面对满桌的热干面、三鲜豆皮、烧卖等武汉特色早点，她显得兴致勃勃，不仅眼神发亮，更雀跃地与身边人热烈交流，大快朵颐的模样十分可爱，尽显「吃货」本色。

相关阅读：林子祥叶蒨文结婚29年不生育内幕曝光！Sally公开私下核突习惯 再爆阿Lam「如厕有问题」

林子祥异常疲惫沉默

然而，与精力充沛的太太形成鲜明对比，76岁的林子祥则显得异常疲惫和沉默。影片中，他大部分时间都低著头默默进食，眼神涣散，表情略显呆滞。即使面对美食，他也未显露出太大兴趣，与舞台上那位声如洪钟、气贯全场的「铁肺歌王」判若两人。若非叶蒨文主动向他提问，他几乎全程静默，偶尔抬头回应，也少了往日神采。

林子祥颈部现密集黑斑

更令网民忧心的是，镜头清楚地捕捉到林子祥的颈项处，布满了范围不小、密集的深色斑点，状况极不寻常。这些斑点呈深褐色，形态不一，在他的皮肤上十分明显，瞬间引爆了网友对其健康状况的猜测与担忧。此次林子祥的反差状态，让不少粉丝留言表示：「舞台上还那么有劲儿，私下里看著好疲惫」、「希望祥哥身体没问题，脖子上的斑点有点吓人」、「年纪大了，高强度巡演还是要多注意休息」。

相关阅读：林子祥叶蒨文惊爆分居多时  结婚29年阿Lam曾因「执嘢」大发雷霆   认个性、生活习惯差异大 

