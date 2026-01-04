万千星辉2025丨吴业坤获飞跃进步男艺员 曾是乐坛红人「伪毒」失民心 情定日妻加入港队

万千星辉颁奖典礼2025／吴业坤／飞跃进步男艺员／最佳男配角丨无线电视盛事《万千星辉颁奖典礼2025》于1月4日在澳门上葡京综合渡假村隆重举行。35岁的吴业坤凭《新闻女王2》中「马家明」一角获得《万千星辉颁奖典礼2025》「飞跃进步男艺员」。吴业坤在颁奖礼上听到自己获奖一刻，表现非常激动，更泪洒当场。

吴业坤在台上表示入行16年，首先感谢TVB多年的栽培，并向乐易玲、珍姐等高层致谢，吴业坤亦不忘甜蜜感谢日籍太太滨口爱子。回首过去，吴业坤以自身经历勉励同行，表示人生的赛道没有终点，只要坚持不懈，终会看到属于自己的风景。最后，吴业坤期望「坤哥」这个名字，未来能成为专业与认真的象征，而非停留在过去搞笑的形象，其真情流露赢得全场掌声。

赛前讲明恨得「飞跃进步男艺员」的吴业坤受访时坦言十年前已开始飞，得知马国明已用11年时间，觉得是需要磨练，自己由《超级巨星》至今得大家认可，坦言未公布赛果已眼湿湿好紧张，今年自己很比心机，看当年片段都觉自己丑样，估不到再得奖都哭，好彩眼镜没再起雾，太太在家看电视支持他，已跟太太讲会饮多少少才回家，得奖后有跟拍档王敏奕礼仪拥抱，希望明年继续拍更多好剧。

TVB颁奖礼2025丨吴业坤曾是巨星帮

吴业坤的演艺之路始于2010年的无线歌唱选秀节目《超级巨声2》，虽然在比赛中仅获得第五名，但成功签约无线电视，正式入行。初出道时，吴业坤星途平平，最为人熟知的演出是在2014年《万千星辉贺台庆》中扮演一只棋子，更被网民耻笑。

TVB颁奖礼2025丨吴业坤曾是乐坛红人

2015年，吴业坤签约唱片公司 星娱乐，以歌手身份再战乐坛。凭借《原来她不够爱我》和《阳光点的歌》等大热歌曲，他横扫《劲歌金曲颁奖典礼》等各大乐坛颁奖礼的新人奖，他当年在台上喊到眼镜起雾，成为一时热话。更令人惊喜的是，他在《2015年度叱咤乐坛流行榜颁奖典礼》上，以新人姿态越级挑战，首度夺得「我最喜爱的男歌手」大奖，更凭《原来她不够爱我》勇夺「我最喜爱的歌曲大奖」。翌年，他再下一城，蝉联「我最喜爱的男歌手」奖项，风头一时无两。

TVB颁奖礼2025丨吴业坤绯闻不断

事业得意，感情生活自然成为焦点。吴业坤初出道时以毒男形象出暗恋、「做兵」主题的歌曲一度爆红。但吴业坤后来不断爆出花边新闻，曾被指与麦明诗、前Super Girls成员Aka及Heidi、孙慧雪、龚嘉欣及吴若希等多位女星传绯闻，被质疑「伪毒」，自此出歌越来越少网民支持

TVB颁奖礼2025丨吴业坤传与Aka地下情

吴业坤最为人熟知的「恋情」，是曾与龚嘉欣及女团Super Girls队长Aka（赵慧珊）传出绯闻。当中他与Aka被指曾发展地下情，但恋情仅维持半年便无疾而终。多年后，Aka在节目中坦言仍未放下旧情，更形容旧爱「好可爱、肥肥哋、戴眼镜」，令外界揣测她所指的正是吴业坤。不过，如今吴业坤已觅得真爱。2022年他宣布与日本女星滨口爱子结婚，消息震惊不少网民。婚后，滨口爱子更移居香港，吴业坤亦经常在IG大晒恩爱，羡煞旁人。

TVB颁奖礼2025丨吴业坤成为港队代表

除了演艺事业，吴业坤近年更向体坛进发。自2020年开始学习空手道的他，凭著过人毅力，不但考获黑带，更在去年入选香港空手道初级代表队，代表香港出战亚洲空手道锦标赛。虽然在比赛中落败，但他勇于追梦的精神，赢得不少掌声。

TVB颁奖礼2025丨吴业坤创潮语「食好西」

吴业坤向来以「贴地」形象见称，曾因为常在社交平台分享生活而闹出不少笑话，「食好西」便是其中一个经典例子。事源在2015年，吴业坤在Facebook上载了一张美食照，并留言说：「今天工作累了，要吃好西」。他本想打「吃好东西」，却不小心打漏了「东」字，变成意思尴尬的「吃好西」。这个无心之失引来大量网民转载及留言，而「食好西」一词亦因此成为网络潮语，用来代替「吃好东西」。吴业坤本人亦不时以此自嘲，更曾推出自家设计、写上「EAT GOOD WEST」的卫衣，更获度身订造旅游节目《独食好西》，将这个「美丽的误会」发扬光大。