「富贵港姐」认跟老公少做一件事 结婚2年新鲜感已过 靠虚拟搞掂未能完美

现年31岁的2019年落选港姐蔡嘉欣（Kayan），2023年前与圈外富贵男友Derek结婚，生活无忧。蔡嘉欣在去年9月宣布满约，与TVB结束5年宾主关系，做回老本行任全职KOL。最近两公婆因为各有各忙，竟然忘记结婚周年纪念日，甚至忙到连影相都冇时间，蔡嘉欣惟有找AI帮手。

蔡嘉欣要揾AI帮手

踏入12月，是蔡嘉欣与老公的结婚两周年，她在IG直认因为相识已久，现时甚少跟老公做一件事，就是一起合照。她发文写道：「来到12月～系我们结婚2周年啦～亦都第9年陪伴我老公过佢的生日，爱你如初！不过识咗你太耐，而家都好少影相添！」蔡嘉欣表示要靠虚拟程式帮忙，她续说：「唯有AI帮吓手啦，又整得几靓㖞！我老公点整都系佢个样！我整有时就有啲失准，点解呢？」不少网民留言向二人送祝福，祝两人结婚周年快乐。但亦有网民指她每日的样子都在变，故此用AI整相会出现失准。

蔡嘉欣靠医美变靓

入行前已是一位KOL的蔡嘉欣，主力拍摄旅行影片，分享扮靓心得等，又经常拍片晒名牌手袋，因而被网民封为「拜金港姐」。近年蔡嘉欣的KOL事业发展不错，早前更在其YouTube频道爆自己过去10年的医美经验，更坦言面部多处都有打针，当中包括，肉毒、透明质酸、少女针，胶原针、美神针、水光针等，机都做过很多，胶原、水光、HIFU、皮秒、黄金微针等，令皮肤及轮廓线条变得更靓。

