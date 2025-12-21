「百亿千金」江钰琪宣布怀第二胎  骚赤裸巨肚颜值身材如少女  3年前嫁莎莎太子爷

有「百亿千金」、「最美公益金主席」美誉的江钰琪（Yuki），继去年5月为「莎莎太子爷」老公郭浩泉（Patrick）诞下第一胎后，近日在Instagram上再次公布喜讯，宣布已怀上第二胎，为这段童话婚姻再添美满篇章。

江钰琪索爆孕照曝光

江钰琪在IG上分享了数张与老公郭浩泉在外地度假的绝美孕照。从照片中可见，江钰琪虽已腹大便便，但依然「肥肚不肥人」，四肢保持纤幼，肌肤白皙胜雪，颜值极高，外表和身材完全不似已为人母，少女感十足。在其中一张照片中，她身穿一袭纯白挂颈露腰长裙，站在碧海蓝天前的沙滩上，微风吹拂著秀发，她温柔地抚摸著孕肚，画面唯美动人。另一张照片中，她换上一条飘逸的蓝色渐层挂颈纱裙，在码头上对著镜头甜笑。

江钰琪与老公甜蜜互动

除了个人美照，江钰琪更大方分享与老公的恩爱合照。照片中，两人换上休闲的度假装扮，郭浩泉从后方深情地环抱著爱妻，轻吻她的脸颊，两人一同将手放在江钰琪的孕肚上，幸福之情溢于言表。另一张照片中，江钰琪更是直接坐在老公的大腿上，亲密无间，甜蜜指数爆表，羡煞旁人。

江钰琪郭浩泉豪门婚姻路

江钰琪的父亲是「灯芯绒大王」丽达集团主席江达可，而郭浩泉则是莎莎国际主席郭少明的儿子。两人的结合可谓门当户对，佳偶天成。据悉，郭浩泉对江钰琪一见钟情后便展开猛烈追求，两人自2019年起便在社交平台高调放闪。

江钰琪郭浩泉3年前举办世纪婚礼

2021年，郭浩泉在市值约10亿的香岛道独立屋，以180度无敌海景配上粉色花海，上演了一场极致奢华的求婚仪式，成功抱得美人归。2022年底，两人举行了世纪婚礼，婚礼现场布置得如仙境花海，并邀请了何猷亨、林心儿等名门之后担任兄弟姊妹团，更请来人气歌手炎明熹（Gigi）献唱，场面盛大。当时新娘子江钰琪穿上褂皇，身上近二十对巨型龙凤鈪更是瞩目焦点，尽显豪门气派。

