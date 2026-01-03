万千星辉颁奖典礼2025丨《金式森林》罗天宇提名男配角奖 曾恋汤洛雯传挞着陈懿德 前继父是男星

万千星辉颁奖典礼2025／罗天宇／最佳男配角丨无线电视盛事《万千星辉颁奖典礼2025》于1月4日在澳门上葡京综合渡假村隆重举行。现年38岁的罗天宇凭《金式森林》中「方学贤」一角，获提名最佳《万千星辉颁奖礼2025》「最佳男配角」奖。罗天宇2016年参选香港先生加入TVB，至今17年，除了演艺事业备受关注外，其丰富的感情生活也一直是大众焦点。近年罗天宇被传与「东张女神」陈懿德拍拖，加上过往情史，难怪被封「女神收割机」。

TVB颁奖礼2025丨罗天宇女友位位女神级

罗天宇自2008年参选香港先生夺冠入行以来，异性缘极旺，因而被冠上「女神收割机」的称号。他曾公开承认三位圈中女友，分别是苟芸慧、林芊妤（Coffee）和汤洛雯。除此以外，他的绯闻女友名单也相当精彩，几乎所有合作过的女星都榜上有名，包括蒋家旻、陈滢、高海宁、何依婷、戴祖仪及陈晓华等，位位都是女神级人马。

TVB颁奖礼2025丨罗天宇陈懿德恋情获认可？

近年罗天宇被传与比他年轻12岁的前港姐、有「东张女神」之称的陈懿德热恋中。据悉，两人因共同热爱打篮球而结缘，虽然一直未有公开承认恋情，但多次被传媒拍到出双入对，男方更被指夜访女方香闺，有传已融入陈家。《东周刊》去年6月独家直击罗天宇与陈懿德母女一同用餐，罗天宇被指与未来外母相处融洽，似乎已获得家长认可，关系稳定。虽然两人对外仍以「好朋友」相称，但陈懿德曾在访问中力撑罗天宇为人善良，并非外界所说的花心，言谈间毫不掩饰对男方的欣赏。

TVB颁奖礼2025丨罗天宇家境富裕

罗天宇出身于富裕家庭，有指他的母亲Barbi Law是一名商人，亦投资不少物业，并在西贡经营一个占地四万呎的大型烧烤场。罗天宇自小生活无忧，父母在他四个月大时离异，他跟随母亲姓罗。他的母亲年轻时亦曾报读艺员训练班，怀有明星梦。而罗天宇的同母异父弟弟胡㻗同样是选美出身，于2016年参选香港先生而入行，而胡㻗的爸爸是「银河十星」之一的胡越山。

TVB颁奖礼2025丨罗天宇本是舞蹈员

罗天宇当时在澳洲完成高中学业后，因迷上舞蹈而放弃升学，回港担任跳舞助教，其后更在《舞动奇迹》中担任舞蹈员。罗母为他报名参选2008年《香港先生选举》后，他一举夺得少年组冠军，从而正式踏入演艺圈。入行初期，他已凭借处境剧《爱·回家》中「马子仁」一角成功「入屋」，为观众所熟知，近年成为TVB力捧小生之一。