55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊

影视圈
更新时间：16:00 2025-12-21 HKT
发布时间：16:00 2025-12-21 HKT

现年55岁、出身于身家30亿家族的东华三院前主席王贤志（Vinci），效力TVB时多数担任主持工作，曾主持过不少大骚如《欢乐满东华》。自今年2月被法庭正式颁令破产后，一直保持低调。近日他终于重整旗鼓，回到他曾担任主席的东华三院，以星级导师身份为机构职员开办司仪及口才技巧课程，并在社交媒体上首度剖白破产后的心路历程。

王贤志精神饱满神采飞扬

从王贤志分享的照片中可见，他身穿黑色西装外套配搭简洁的白色T恤，并戴上一副透明粗框眼镜，打扮斯文时尚。虽然他的身形与脸颊看起来比以往消瘦了一些，但全程面带微笑，无论是站在东华三院的标志前，还是在课堂上拿著麦克风授课，都显得精神饱满神采飞扬，似乎已逐步走出破产阴霾。

相关阅读：王贤志破产后生活依然缤纷？贴周游列国相暗藏玄机 曾表示对未来必定不会放弃

王贤志为一天导师准备数周

王贤志在IG帖文中透露，他刚完成了人生第一堂司仪及口才技巧训练课程。为了这个从早到晚长达八小时的课程，他花了好几星期准备，不仅制作了大量讲义，还精选了自己过往的经典主持片段作教材。

王贤志：曾在低谷徘徊

除了分享工作，他更借此首度正面回应破产以来的心境，写下了一段感性文字：「回首过去这一年，我其实走得并不容易，历经过跌跌撞撞，也曾在低谷里徘徊，却始终告诉自己，路终归是要一步一步走下去的。」字里行间透出无限辛酸，但也展现了他重新出发的决心。他表示，这次能将数十年经验化为课堂分享，指导后辈，让他寻觅到了全新的目标与挑战，盼望未来能走得更稳、更远。

相关阅读：王贤志破产后终现身！风骚为「仔仔」努力做一事 贴制作花絮片暗示现况：真正起点

