MMA 2025｜GD扫7奖成大赢家 Jennie性感中空装抢镜 EXO事隔8年登台唤回忆

更新时间：14:45 2025-12-21 HKT
发布时间：14:45 2025-12-21 HKT

「第17届Melon音乐颁奖礼」（MMA）昨晚（20日）在首尔高尺巨蛋举行。G-Dragon（权志龙、GD）一口气擸走7个奖，包括：年度艺人、Kakao Bank年度专辑、年度最佳歌曲、Top 10歌手、Millions Top 10、最佳男歌手和词曲创作者奖等，最劲是4大年度大奖当中他个人就占了3项。除了答谢大会和粉丝支持外，他更喊话道：「希望明年能以团体（BIGBANG）拿下奖项！」

Winter甩Jungkook@BTS「情侣纹身」

席间，GD更演唱了《Power》、《Home Sweet Home》、《Too Bad》Remix版本及《Crooked》等歌曲，及后更走到艺人席与其他歌手互动，令NCT WISH、IVE等后辈兴奋不已。当GD见到Zico更把咪高峰递给他，邀请他一起合唱。接着GD为表谢意，更脱下自己的围巾，亲自为Zico戴上，场面十分友爱。

此外，BLACKPINK成员Jennie除先拔头筹，连夺Top 10歌手和Million Top 10外，更凭个人专辑《Ruby》夺得4大年度大奖中的年度制作奖。Jennie致辞时不忘提及同属BLACKPINK的姊妹们：「成员们，我很想你们……今天只有我一个人，感觉好孤单！」而Jennie昨晚的表演部分亦大获好评，她身穿写满中文字的白色纱袍，从升降台上登场，如女神下凡。然后她接连演唱《Seoul City》、《Zen》、《Like Jennie》等歌曲。更在歌舞中不时转换舞台look，让人目不暇给。

全晚另一高潮就是EXO暌违8年后重登MMA舞台，他们接连带来《Monster》、《The Eve》、《Love Shot》、《Growl》等名曲，最后更演唱了新歌《Back It up》，炒热全场气氛。至于昨晚另一风头趸Zico亦收获甚丰，由他一手打造的男团BOYNEXTDOOR获封最佳男团，他本人亦勇夺最佳制作人奖。最厉害是他邀得日本人气组合YOASOBI主唱ikura（几田莉拉）首登MMA舞台，并跟他合唱了二人合作新曲《Duet》。最搞嘢是原先二人假装以视讯连线，下一秒却是ikura突然现身台上，惊喜合体令全场观众尖叫不断。另外，aespa成员Winter冒寒穿吊带裙行红地毯，被发现疑似洗掉右手臂上与Jungkook@BTS之「情侣纹身」。

2025 MMA部分得奖名单

年度艺人：G-Dragon

Kakao Bank年度专辑：G-Dragon《Übermensch》

年度最佳歌曲：G-Dragon《Home Sweet Home(feat. Taeyang, Daesung)》

年度最佳制片：Jennie《Ruby》

年度最佳新人：ALLDAY PROJECT / Hearts2Hearts

Top 10：Rosé、林英雄、Jennie、aespa、BOYNEXTDOOR、G-Dragon、IVE、NCT WISH、PLAVE、RIIZE

Million Top 10：Rosé《rosie》、SEVENTEEN《HAPPY BURSTDAY》、IU《Flower Bookmark Set》、林英雄《IM HERO 2》、Jennie《Ruby》、BOYNEXTDOOR《No Genre》、G-Dragon《Übermensch》、IVE《IVE EMPATHY》、PLAVE《Caligo Pt.1》、RIIZE《ODYSSEY》

最佳男歌手：G-Dragon

最佳女歌手：Rosé

最佳男团：BOYNEXTDOOR

最佳女团：IVE

最佳OST：HUNTR/X《Golden》

最佳流行歌手：Ed Sheeran

