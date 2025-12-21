Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧倩怡疑患一病透露曾于大学失控：停唔到落嚟 与郭晋安离婚年半传挞着亿元身家老板级中佬

影视圈
更新时间：14:35 2025-12-21 HKT
发布时间：14:35 2025-12-21 HKT

刚刚迎来46岁生日的欧倩怡（Cindy），去年5月宣布与视帝老公郭晋安离婚，结束18年婚姻后，随即重返职场，还积极参与电视节目转型做主持。近日欧倩怡在HOY TV节目《健康关注组》中，自爆疑似曾患上注意力缺陷多动障碍症（ADHD），忆述自己在大学上课时突然「病发」情绪变得异常高涨，High爆完全不受控。

欧倩怡吃完甜品异常亢奋

节目中，欧倩怡表示自己一向给人的感觉活泼好动、不停说话，但原来可能是跟体质及潜在的ADHD有关。欧倩怡说起当年在大学修读营养学期间，曾与一位教授同枱食饭，当时席间点了一些甜品，当她吃了甜品之后，怀疑体内血糖瞬间突然飙升，情绪亦变得异常亢奋：「我一食完个甜品之后，就变到好High，不停咁讲嘢，完全停唔到落嚟！」欧倩怡坦言这个经历十分难忘。

欧倩怡拍拖保持低调

欧倩怡自从于去年中宣布与郭晋安离婚后，言论及感情生活一直备受关注。她曾称自己高学历难找伴侣，但早前就被《东周刊》独家爆出新恋情，对方似乎跟她很匹配，皆因有指男方是连锁补习社创始人之一，可见学历应该也很高，更有传男方身家达1.2亿元，条件拍得住前夫郭晋安。对于这段新恋情，欧倩怡曾回应觉得指男方「几好」，表示想保持低调，并坦言二人了解中。

