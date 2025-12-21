李连杰惊传婚变？手术后利智一举动被指「无情」惹揣测  功夫皇帝宠妻30年交出20亿身家

62岁的「功夫皇帝」李连杰才因颈部良性肿瘤开刀，术后状态良好，却爆出与妻子利智26年的婚姻亮起红灯，相关传闻更一度登上微博热搜。向来以「宠妻」闻名的他，将超过30年所赚的20亿身家全数上交，但近日却有网民爆料，在他手术住院期间，利智的一个举动十分「无情」，令外界对这段婚姻产生诸多揣测。

李连杰宠妻逾30年

根据向太陈岚在直播中透露，李连杰对利智的宠爱始于追求之初，便承诺将所有收入交给对方管理，至今超过30年。李连杰身上既不带钱包也不带信用卡，所有财务均由利智打理。

相关阅读：李连杰骇人回春被质疑 罕有零滤镜满面皱纹现身 反驳换心换血传闻：简直活受罪

李连杰为利智还债投靠向华强

向太之前曾指，1992年利智因投资房地产失利，惨赔千万美金，李连杰为替妻子还债，主动与向华强公司签下「2年6部电影」的合约，预支7200万港币的片酬，助利智渡过难关。此举不仅解决了财务危机，更成为两人建立深厚信任的基石，李连杰的「宠妻」形象也因此深入民心。

李连杰住院传闻引爆婚变揣测

然而，这段为人称道的爱情故事，却因李连杰早前的住院而出现波澜。有网民爆料指，在李连杰因甲状腺亢进及颈部肿瘤手术住院期间，妻子利智每天只到医院探望15分钟，其余时间多由护理人员照料。

利智对李连杰关怀不足？

此消息一出，随即引发热议，许多人质疑利智对丈夫的关怀不足，与李连杰的深情形成强烈对比，「婚变」之说甚嚣尘上。虽然有粉丝解释，加护病房本来就对探病时间有所限制，但亦有知情人士反驳，称李连杰当时住的是普通病房，家属探视时间并无限制。尽管传闻未获证实，已为两人的婚姻状况蒙上一层阴影。

相关阅读：李连杰被传「换心」流言四起 洪金宝忽然回春卷入「神秘液体」阴谋论 粉丝：快点澄清

李连杰一见利智定终身

李连杰与利智的爱情故事，本身就充满戏剧性。李连杰曾与武术队的师姐黄秋燕于1987年结婚，并育有二女。然而，1988年，李连杰在拍摄电影《龙在天涯》时，对女主角利智一见钟情。

李连杰：可以为利智死

他曾高调表白：「年轻时，有个女孩爱我，我以为我也爱她。见到利智之后，我才知道，这才是爱，爱到我可以为她抛弃名利，可以为她死。」为了这份他口中的「真爱」，李连杰在与黄秋燕结婚4年后提出离婚，并对前妻表达歉意：「对不起，我错了，我刚刚知道真正的爱是甚么。」

李连杰利智育有两女

1986年夺得亚姐冠军的利智，美貌与身材兼具，追求者众。在李连杰离婚后，两人爱情长跑10年，于1999年正式结婚，婚后育有两名女儿。为了家庭，利智毅然淡出演艺圈，专心相夫教女。李连杰有感太太为他放弃事业，因此心甘情愿将20亿身家交由她管理，希望能给予对方最大的安全感。