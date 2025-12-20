钟丽缇身形大变200磅依然性感超低胸？被嘲虎背熊腰现身三亚  毒舌网民：委屈了老公

现年55岁、被誉为90年代香港性感女神的钟丽缇（Christy），近年将事业重心转往内地，一举一动依然是外界焦点。日前她到三亚出席活动，身穿一袭极为性感的紧身水晶吊带长裙踏上红毯，然而影片曝光后，她的身形状态却在网上掀起极端热议。

钟丽缇虎背熊腰近200磅？

从现场影片可见，钟丽缇当日穿上一件银灰色渐变的低胸吊带长裙，裙身镶满闪烁水晶，胸前更有透视设计，性感尺度不减当年。在镁光灯下，她满面春风，自信地摆出各种甫士，更随音乐起舞，表现得相当活泼。然而，在这件贴身战衣的包裹下，她现时的身形无所遁形。不少网民留意到，她的肩膀显得相当宽厚，腰身变粗，手臂肌肉结实，昔日的纤细身段不复再，整体看起来十分「肥壮」，被形容为「虎背熊腰」。近镜头更清晰可见她的颈纹和副乳，岁月痕迹显露无遗，更有网民指她现时大概有180斤，即近200磅。

钟丽缇委屈了老公张伦硕？

钟丽缇的状态引来大量网民讨论，评价好坏参半。不少批评者认为她身材已经「走样」，不应再作如此大胆的打扮：「壮的像头牛」、「一把年纪了不是越性感越好看」、「都这样了还露给谁看啊」、「毕竟还是逃不出岁月这把杀猪刀」。更有网民语带讥讽地表示：「挺好的，只是委屈了张伦硕。」。

钟丽缇获赞不靠医美

不过，亦有大批支持者力撑钟丽缇，认为她展现了成熟女性的自信与自然美：「55岁这样已经很好了」、「真的美，一堆网友很爱酸胖，有胸部该肉地方有肉，真的很美」、「自然就是美」、「壮实实的挺好」，并赞扬她这个年纪没有过度医美，保持了最真实的状态，相当不简单。

钟丽缇张伦硕多次传婚变

事实上，钟丽缇的人生充满话题性。她经历了三段婚姻，育有三名女儿，分别是27岁的大女张敏钧（Yasmine）、16岁的二女张思捷（Jaden）和15岁的幼女张凯琳（Cayla），三女都遗传了妈妈的优良基因，外貌标致。她现任丈夫是比她年轻12岁的内地男星张伦硕，这段婚姻因年龄差距及女尊男卑的关系，一直备受外界关注，屡次传出婚变消息，甚至被指二人似母子多过夫妻。

