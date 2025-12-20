新「F4」上海开骚谈廿载情 吴建豪用「包容」形容彼此 周渝民感动落泪 叫全场唱生日歌补祝阿信「入五」

台湾男团「F4」言承旭（Jerry ）、周渝民（仔仔）、朱孝天与吴建豪早前才世纪合体，却闹不和传闻，有指朱孝天因直播时不慎衰多口剧透而遭踢走，无份参与全新巡演「F✦ FOREVER恒星之城」，改以F3姿态开骚，还有加入五月天的阿信同台演出。

阿信笑「包容」背后意思

首站于上海举行一连四场，昨晚（19日）进行头场演出，虽然「F4」四缺一，但三子在台上大方大谈之间的友情，搞到仔仔感动用毛巾拭泪，阿信笑指他们建立了廿载友情，自己只加入了短短两个月，问到三子廿年友情感觉怎么样去描述？吴建豪表示会选择包容，但阿信则搞笑谓：「包容是一个很美的词，背后的意思是裸男难搞啊！」引得全场爆笑。不过吴建豪指从工作人员的反应感觉他们站在舞台上蛮难搞，但觉得每个人也要包容，自己也需要包容，能够今天站在台上这样子，因为他们包容彼此。他说：「我们真的互相关心对方，这会是包容。」阿信即谓：「如果大家不坚持，无所谓难搞的话，其实今天站在舞台上会有这么多人，继续支持你们，因为各位值得最好的一切。我们不但要为难别人，更要为难自己，我们也要学会包容别人，还有包容自己。」

仔仔称阿信比自己更有偶包

最爆笑是仔仔爆句大赞觉得阿信个人很美，并谓：「你是不是比我有偶像包袱？脱也不脱？每次都穿那么保守干嘛？」阿信即扯开话题指现正谈论友情，自己最迟加入，现在应该算是团里的忙内，又自认四人当中自己年纪最大。仔仔即谓阿信过了生日不久，原来12月6日是阿信50岁生日，亦为对方庆祝过，但在场观众还未跟阿信庆祝，更踢爆对方不太喜欢成为别人的焦点，随即全场唱生日歌为阿信贺生。阿信说：「我想把生日献给F✦ FOREVER，在五月天已经尴尬过一次，，没想过加入你们，还要再尴尬一次。」仔仔大爆无论那位队友发生上新闻事情，自己就会收到吴建豪传来讯息同关心，感受到彼此之间帮忙的感觉，感觉很甜，让他很珍惜，随即他又以毛巾抹面，感性地表示。他说：「未来不管发生什么事情，遇到问题，不要忘了！好不容易又聚集起来的友谊，希望这个友谊可以长长久久。」阿信昨晚在演唱会尾声亦感性表示：「我想这次这个阵容或许不是很多人期待中最完美的阵容，但我相信这只是在人生中，这段美丽旅程的一个休息站，也许会有下一站更美好的，有让大家更期待的，更完整的阵容，回到大家的面前，再一次谢谢你们！」