姜涛演唱会2025丨林家谦上台帮姜涛人手按摩 姜妈爸台下被捕获「新抱」开心大叫

昨晚是《KEUNG TO ”LAVA“ LIVE 2025》第三场，继王嘉尔后，再有嘉宾登场，就是林家谦，姜涛介绍他出场时，透露合唱歌《四月物语》是由嘉宾所拣，之后林家谦就升上台同姜涛合唱，唱毕后二人再拣了首《有一种传说》送给姜糖，令在场的姜糖都惊喜不已。

姜涛分享与林家谦故事

之后姜涛笑谈刚出道就遇上家谦同学aka老师所发生嘅「童年阴影」，又提起家谦同学帮他朋友录打气说话的故事，而林家谦在临走时，就话本身准备了礼物给姜涛，但就怕丑又觉老尴，唔知送唔送好，最后份礼物原来就是帮姜涛人手按摩，仲要只此一下，之后就怕丑跑落台。其实昨晚台下还有神秘嘉宾，就是穿上鲜桃红色大褛的姜妈妈，她被一众「新抱」野生捕获同姜爸爸、同其他亲友入场，姜妈妈边行边挥手，新抱们开心大叫之余，更以「奶奶」回应，𠱁得「奶奶」非常欢喜，而姜妈和姜爸很多时都站起身来看骚，台上的姜涛见到二人都怕他们累，不时叫他们坐下欣赏。