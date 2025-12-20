Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

姜涛演唱会2025丨林家谦上台帮姜涛人手按摩 姜妈爸台下被捕获「新抱」开心大叫

影视圈
更新时间：12:52 2025-12-20 HKT
发布时间：12:52 2025-12-20 HKT

昨晚是《KEUNG TO ”LAVA“ LIVE 2025》第三场，继王嘉尔后，再有嘉宾登场，就是林家谦，姜涛介绍他出场时，透露合唱歌《四月物语》是由嘉宾所拣，之后林家谦就升上台同姜涛合唱，唱毕后二人再拣了首《有一种传说》送给姜糖，令在场的姜糖都惊喜不已。

姜涛分享与林家谦故事

之后姜涛笑谈刚出道就遇上家谦同学aka老师所发生嘅「童年阴影」，又提起家谦同学帮他朋友录打气说话的故事，而林家谦在临走时，就话本身准备了礼物给姜涛，但就怕丑又觉老尴，唔知送唔送好，最后份礼物原来就是帮姜涛人手按摩，仲要只此一下，之后就怕丑跑落台。其实昨晚台下还有神秘嘉宾，就是穿上鲜桃红色大褛的姜妈妈，她被一众「新抱」野生捕获同姜爸爸、同其他亲友入场，姜妈妈边行边挥手，新抱们开心大叫之余，更以「奶奶」回应，𠱁得「奶奶」非常欢喜，而姜妈和姜爸很多时都站起身来看骚，台上的姜涛见到二人都怕他们累，不时叫他们坐下欣赏。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
台北随机伤人案｜揭疑犯张文神秘面纱 邻居：小时候很乖巧 父母指已两年没回家
台北随机伤人案｜揭疑犯张文神秘面纱 邻居：小时候很乖巧 父母指已两年没回家
即时中国
4小时前
郑秀文整个星期往返医院  眼有泪光精神恍惚令人心疼  毕生挚爱留医8日：零碎中前行
郑秀文整个星期往返医院  眼有泪光精神恍惚令人心疼  毕生挚爱留医8日：零碎中前行
影视圈
20小时前
父亲打算遗产只留给大仔 律师提醒立「偏心遗嘱」 需建立两层机制
父亲打算遗产只留给大仔 律师提醒立「偏心遗嘱」 需建立两层机制
投资理财
7小时前
(左至右) 许绮惠、霍露明、杨忠萍、李秋石及Jayant Dave
数码港与政府、业界㩦手建立数码安全屏障 以AI重塑网络安全攻防新格局
创科资讯
19小时前
至八会成员首谈三度流产 哑忍前夫出轨10年 损失千万醒觉：钱都可以唔见，男人都唔使要
至八会成员首谈三度流产 哑忍前夫出轨10年 损失千万醒觉：钱都可以唔见，男人都唔使要
影视圈
4小时前
前TVB美女主播变富贵马主  带全家入马场尽显顶级气质颜值  老父曾中风状态曝光
前TVB美女主播变富贵马主  带全家入马场尽显顶级气质颜值  老父曾中风状态曝光
影视圈
21小时前
快餐店斩料加餸！足一斤酱香鸡$49 $10起加配糖水/葡挞/鸡肾+鸡翼
快餐店斩料加餸！足一斤酱香鸡$49 $10起加配糖水/葡挞/鸡肾+鸡翼
饮食
19小时前
宏福苑五级火｜1具遗骸发现夫妇DNA 增至161死 DNA续进行 不排除死者人数增加
02:27
宏福苑五级火｜1具遗骸发现夫妇DNA 增至161死 DNA续进行 不排除死者人数增加
突发
2小时前
溏心风暴2.0︱上海大妈独吞家人拆迁赔偿 每晚瞓「百万现金大床」
溏心风暴2.0︱上海大妈独吞家人拆迁赔偿 每晚瞓「百万现金大床」
即时中国
6小时前
影帝前妻颜值重返20岁巅峰！曾红极一时恋过陈伟霆 离婚后独力养子成最强单亲妈
影帝前妻颜值重返20岁巅峰！曾红极一时恋过陈伟霆 离婚后独力养子成最强单亲妈
影视圈
15小时前