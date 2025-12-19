SKY-HI六年内两涉未成年争议 事务所紧急致歉：属「偏离社会常识」行为

已暂停活动的日本人气组合AAA成员SKY-HI（本名日高光启）近日再度被爆与未成年女性有不当往来。据报导，现年39岁的他自2023年夏天起，多次于午夜12点后邀约一名17岁的偶像少女A至家中见面。A更曾向身边人展示两人对话纪录，其中包含SKY-HI传送「可爱到要死」、「太对我胃口了」、「超喜欢」等逾越界线的讯息。

少女A的母亲兼事务所代表表示，虽知情女儿前往SKY-HI住处，但强调从未允许这种行为，「是的……但这并不代表我允许这种行为。为了不给日高添麻烦，我已经多次要求女儿不要再与日高光启见面，并且我们也有过约定。」



继6年前因疑似与17岁女偶像流出床照而取消香港演出后，SKY-HI再次卷入未成年风波。其事务所发表声明致歉，坦承「虽然得到了对方监护人的同意，但在不恰当的时间与未成年人进行面谈等，是偏离一般社会常识的轻率行为。就本公司而言，我们严肃地对待这次的事态。为了今后不再造成这样的事态，我会彻底提高合规意识，为恢复信任而竭尽努力。」SKY-HI本人则回应，承认自己「缺乏对对方是未成年人的充分意识：「在与A的交流中，我没有表明自己的立场，也缺乏对对方是未成年人的充份意识，属于非常不恰当的沟通方式，对此我感到深刻反省。」

