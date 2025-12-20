至八会成员首谈三度流产 哑忍前夫出轨10年 损失千万醒觉：钱都可以唔见，男人都唔使要

「至八会」成员、1979年香港小姐季军钟慧冰日前接受前TVB主播方健仪的网上节目《女人方言》访问，罕有地深入剖白其跌宕起伏的人生。钟慧冰从年少时移民美国、赢得港姐季军，人生起步看似幸运顺遂，但后来经历婚姻失败、因雷曼事件损失八位数身家、三度小产，甚至患上罕见的血管炎一度被断言命不久矣，最终凭著「永不放弃」的精神，迎来今天的随遇而安。

钟慧冰原生家庭不温馨

访谈中，方健仪以「一手好牌」来形容钟慧冰的早年生活。钟慧冰分享：「其实我喺上海出世嘅，跟住一岁唔够呢，就嚟咗香港。跟住我系一直跟我嫲嫲生活嘅，我到成7岁先见返我嘅父母。如果我冇出嚟香港呢，喺𠮶个日子……如果我仲喺上海嘅话，我可能只不过系一个红卫兵。」钟慧冰14岁便移民美国，在纽约的大学毕业，22岁回港参选香港小姐便勇夺季军，可谓智慧与美貌并重。然而，钟慧冰坦言，看似美好的开局背后亦有复杂的家庭故事。她透露自己与任职医生的父母关系疏离，在美国的校园生活也曾因种族歧视而经历欺凌，年少时并不快乐。

钟慧冰婚姻触礁：前夫好多女友

谈及婚姻，钟慧冰在事业如日中天时，渴望建立家庭，于28岁时与从事证券行业的前夫结婚。婚后她一度淡出，专心相夫教女。钟慧冰首度公开谈及曾三度流产，她说：「我净系小产都三次……我结婚就因为想生小朋友。你话系咪好恨有，都又唔系，但系当你跌咗几次之后呢，你就好恨有啰！」而在最疼爱她的嫲嫲出殡当日，她竟发现自己再度怀孕。当时一位命理师曾指她的命格是「红白二事会一起来」，没想到一语成谶。

可惜好景不常，女儿出生后，她患上产后抑郁症，更曾想寻死。她说：「因为太多嘢发生，当时我前夫去咗台湾，𠮶阵佢返唔到嚟香港，因为佢咁啱喺台湾有单官司要处理……𠮶阵我仲坐紧月，我日日抱住我个女就觉得好凄凉，我听Helen Reddy𠮶首歌〈You and Me Against the World〉……我就系咁喊，『哗，系咪应该抱住个女跳落去呢？』」

钟慧冰发现前夫出轨哑忍10年

后来前夫的官司圆满解决，但他回港后陪伴妻女并未令婚姻更幸福美满。钟慧冰后来发现前夫有婚外情，为了女儿她曾经哑忍10年。她说：「好快我又发觉……婚姻出现咗好多问题。（与前夫）个人生价值观又唔系好同，跟住就发觉原来佢都好多女朋友。开头我尝试忍受，成日就迷信话，屋企呢应该要有爸爸妈妈，就对个细路会好啲嘅。」压垮婚姻的最后一根稻草，是2008年的雷曼事件，令她毕生积蓄几乎化为乌有，损失高达八位数字。这次重创令她毅然决定离婚，更洒脱地表示：「钱都可以唔见，男人都唔使要啦！」

钟慧冰患罕见血管炎

近年钟慧冰再迎来另一个大劫，2016年她因免疫系统失调患上罕见血管炎，医生甚至断言她如果病发可引发器官衰竭，可能不出数天便会离世。当时她身体机能严重受损，手脚无力，连拿筷子、扣钮扣等简单动作也无法完成，但她凭著惊人意志，积极接受中西医及物理治疗，最终奇迹康复。

钟慧冰：所有事情都会过去

走过人生重重难关，钟慧冰最感谢「至八会」一班好姊妹。在投资失利、身心俱疲的日子里，幸得她们的陪伴和支持，透过一起学画画疗愈心灵，更因此开办画展、出书，开创了人生的新篇章。如今，钟慧冰活跃于演艺事业，与女儿关系亲密如姊妹，更开设个人YouTube频道，以乐观积极的态度分享人生。她勉励所有正经历困难的女性：「永不放弃，所有事情都会过去。」

