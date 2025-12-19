Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

68岁元彪近照「真面目」曝光吓亲网民 与冻龄石修同框状态令人难以置信？

影视圈
更新时间：21:00 2025-12-19 HKT
发布时间：21:00 2025-12-19 HKT

久未公开露面的武打巨星元彪，近日现身于一场朋友聚会中，其近照随后被石修上载到IG。从照片中可见，现年68岁的元彪与石修及其儿子陈宇琛等人欢聚一堂，其惊人的「冻龄」状态和饱满精神，让网民们赞叹不已。

元彪年过花甲依旧健硕

在曝光的照片中，元彪身穿一件简约的深蓝色长袖上衣，面带亲切笑容，坐在沙发上与朋友们合照。尽管已年过花甲，他的身形依旧健硕，丝毫不见老态，头发乌黑浓密，脸上皱纹亦不多，看起来比实际年龄年轻许多。在另一张大合照中，元彪与石修、陈宇琛等友人亲密地站在一起，气氛轻松愉快，足见他们私交甚笃。

元彪是「七小福」成员之一

元彪是「七小福」成员之一，与师兄弟洪金宝、成龙齐名，是80年代家喻户晓的武打明星。他以敏捷的身手、扎实的功夫底子和精湛的杂技式打斗风格闻名，主演及参演的《A计划》、《快餐车》、《败家仔》等电影皆是经典之作。90年代他移民加拿大，近年元彪逐渐淡出幕前，享受家庭生活，间中仍有接拍网络电影。

这次聚会照片的流出，让许多粉丝再次回忆起这位动作巨星的风采。大家纷纷留言表示：「彪哥保养得太好了！」、「完全看不出已经68岁」、「希望他身体健康，永远的偶像！」元彪的绝佳状态，不仅是他自律生活的体现，也勾起了无数人对香港动作电影黄金时代的美好回忆。

「七小福」72岁元庭罕露面？

