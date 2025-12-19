Sinnie@ Lolly Talk认上月团队已与旧经理人完约 有不同公司招手暂未定案 未想拆散发展：明年8人一齐做show

《东周刊》早前爆出Lolly Talk 成员间出现内讧，被金主「闩水喉」令成员与公司间出现金钱问题，之后再揭张敬轩向其招手，铺路加盟英皇，但有少数成员包括Sinnie反对，他们需要8个人有共同目标，因而未有定案。不过与公司的经理人合约已经在11月底完结。

成员有不同想法

Sinnie、Moon Tang、张驰豪及林𬀩竣今日（19日）一起获邀到窝打老道为港台举行「第三十六届国际流行音乐大奖」揭晓得奖名单。事后Sinnie受访时对完约一事表示，8位成员一直在讨论未来的方向，迟少少8位成员便会一起再见大家，她透露Lolly Talk暂时仍未有跟任何公司签下经理人合约，直指现时状况就似初出道是一样，感到很合适各人。问到是否有跟英皇娱乐研究签经理人合约问题？她说：「有不同的公司提出邀请，一直与不同公司的人员接触，最终还要看是否能夹得来，很开心有人对我们有兴趣，（谈合约方面还差什么？）主要是刚完约，经历了3年大家都成长了学习到很多，知道大家想要什么，所以讨论时有不同的想法，想能达致最舒服的环境，虽然大家讨论了几个月，意见来来回回大家要细心一点，找到一个适合大家的位置才可。」

工作上没有停

问到是否会拆散发展？她表示暂时也想一齐见到大家，工作上也没有停，明年将会8个人一起做show，有工作也会继续接，只是看客人是否需要。此外，Sinnie与胡鸿钧、黄剑文、香胤宅及雷深如正为音乐剧排练，Sinnie表示，因为要练英文及中文版本的演出所以很难，将会排练至踏上舞台一刻。

Moon Tang享受一个人生活

同场的Moon Tang表示一直也有听外国流行音乐，当中包括Sabrina carpenter 、Lizzy mcalpine 及Olivia dean 等歌手的歌曲。而她则很满意今年自己的成绩，只因推出了专辑《25》。至于面对音乐颁奖礼，她抱平常心态，因为觉得自己推出了一张完整的唱片《25》已经感到很满足，奖项方面可能留待一段日子后再追求，她目标想拿下创作方面的奖项，问她预计自己何时才能拿到创作奖项？她笑称，从来不会预计未来的事，自己做到一步才去想下一步，活在当下也没有太多计划。此外，感情方面仍是空白的她表示，很享受现在一个人的生活。