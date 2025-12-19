Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Sinnie@ Lolly Talk认上月团队已与旧经理人完约 有不同公司招手暂未定案 未想拆散发展：明年8人一齐做show

影视圈
更新时间：17:46 2025-12-19 HKT
发布时间：17:46 2025-12-19 HKT

《东周刊》早前爆出Lolly Talk 成员间出现内讧，被金主「闩水喉」令成员与公司间出现金钱问题，之后再揭张敬轩向其招手，铺路加盟英皇，但有少数成员包括Sinnie反对，他们需要8个人有共同目标，因而未有定案。不过与公司的经理人合约已经在11月底完结。

成员有不同想法

Sinnie、Moon Tang、张驰豪及林𬀩竣今日（19日）一起获邀到窝打老道为港台举行「第三十六届国际流行音乐大奖」揭晓得奖名单。事后Sinnie受访时对完约一事表示，8位成员一直在讨论未来的方向，迟少少8位成员便会一起再见大家，她透露Lolly Talk暂时仍未有跟任何公司签下经理人合约，直指现时状况就似初出道是一样，感到很合适各人。问到是否有跟英皇娱乐研究签经理人合约问题？她说：「有不同的公司提出邀请，一直与不同公司的人员接触，最终还要看是否能夹得来，很开心有人对我们有兴趣，（谈合约方面还差什么？）主要是刚完约，经历了3年大家都成长了学习到很多，知道大家想要什么，所以讨论时有不同的想法，想能达致最舒服的环境，虽然大家讨论了几个月，意见来来回回大家要细心一点，找到一个适合大家的位置才可。」

工作上没有停

问到是否会拆散发展？她表示暂时也想一齐见到大家，工作上也没有停，明年将会8个人一起做show，有工作也会继续接，只是看客人是否需要。此外，Sinnie与胡鸿钧、黄剑文、香胤宅及雷深如正为音乐剧排练，Sinnie表示，因为要练英文及中文版本的演出所以很难，将会排练至踏上舞台一刻。

Moon Tang享受一个人生活

同场的Moon Tang表示一直也有听外国流行音乐，当中包括Sabrina carpenter 、Lizzy mcalpine 及Olivia dean 等歌手的歌曲。而她则很满意今年自己的成绩，只因推出了专辑《25》。至于面对音乐颁奖礼，她抱平常心态，因为觉得自己推出了一张完整的唱片《25》已经感到很满足，奖项方面可能留待一段日子后再追求，她目标想拿下创作方面的奖项，问她预计自己何时才能拿到创作奖项？她笑称，从来不会预计未来的事，自己做到一步才去想下一步，活在当下也没有太多计划。此外，感情方面仍是空白的她表示，很享受现在一个人的生活。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
宏福苑五级火殉职消防何伟豪出殡
03:11
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪出殡 一代英魂长眠浩园 同袍：你是我们的英雄
突发
8小时前
63岁前TVB男星现身街头须发皆白 收入插水离巢转行卖鱼 被细24年女友狠撇认有第三者
63岁前TVB男星现身街头须发皆白 收入插水离巢转行卖鱼 被细24年女友狠撇认有第三者
影视圈
9小时前
87岁梁爱宣布入住老人院环境大公开 一生坎坷丧夫丧子回港独居多年：老来求去得舒服
87岁梁爱宣布入住老人院环境大公开 一生坎坷丧夫丧子回港独居多年：老来求去得舒服
影视圈
8小时前
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
影视圈
20小时前
郑秀文整个星期往返医院  眼有泪光精神恍惚令人心疼  毕生挚爱留医8日：零碎中前行
郑秀文整个星期往返医院  眼有泪光精神恍惚令人心疼  毕生挚爱留医8日：零碎中前行
影视圈
5小时前
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
2025-12-17 18:00 HKT
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
生活百科
2025-12-18 17:15 HKT
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
时事热话
2025-12-18 14:12 HKT
「借钱党」荃湾活跃 长发女凭一可怜理由 周街借钱搭车回家 问完又问有街坊连中两元
借钱党荃湾活跃 长发女凭一可怜理由 周街借钱搭车回家 问完又问有街坊「连中两元」｜Juicy叮
时事热话
5小时前
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
影视圈
23小时前