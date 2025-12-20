Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

90年代「最大胆艳星」搣甩肥师奶污名  零滤镜皮肤光滑靓爆镜  跟一线小生曾陷婚姻危机

影视圈
更新时间：11:00 2025-12-20 HKT
发布时间：11:00 2025-12-20 HKT

现年56岁、90年代性感艳星钟淑慧，与丈夫吴岱融结婚30年，育有一名28岁的儿子吴政桦（Justin）。婚后淡出幕前的她，长年定居于新加坡及马来西亚，生活优渥。近日有马来西亚的忠实粉丝在商场巧遇钟淑慧，并拍下互动影片，大赞她即使年过半百，状态依然处于巅峰，逆龄美貌令人惊艳。

钟淑慧零滤镜样貌曝光

从粉丝分享的影片可见，一位男粉丝在商场内认出了戴著口罩的钟淑慧，兴奋地上前询问：「你是不是钟淑慧啊？」钟淑慧大方承认，并亲切地与粉丝合照。在近距离的自拍镜头下，钟淑慧摘下口罩，展现出她零滤镜的真实容貌。剪了一头俐落短金发的她，精神焕发，皮肤紧致光滑，几乎看不到任何皱纹，双眼依旧精灵有神，完全不像56岁，更没有时下流行的医美痕迹，自然优雅的状态让粉丝惊叹：「你好靓啊！」

相关阅读：66岁吴岱融外貌离奇突变！移居大马神隐多时住5千呎豪宅半退休 身上一部位唔同晒？

钟淑慧跟粉丝亲切互动

在互动过程中，钟淑慧全程面带微笑，有问必答。当粉丝问及她在香港及马来西亚最喜欢的食物时，她亲切地回答分别是「云吞面」和「Nasi Lemak（椰浆饭）」，丝毫没有明星架子，亲民的态度让这位粉丝感到非常荣幸。

钟淑慧曾为90年代最大胆艳星

钟淑慧的演艺生涯极具传奇色彩。她在1987年的《环球小姐》香港区选拔赛中脱颖而出，一举夺下冠军及「最具气质奖」，更是历届唯一一位非港姐出身却代表香港参赛的佳丽。离开电视台后，钟淑慧转战电影圈，并以大胆的演出风格闻名。她曾接拍数部经典三级片，包括《灭门惨案之孽杀》及《弱杀》等，片中有不少裸露及极具争议性的镜头，让她被封为「90年代最大胆艳星」。正是在拍摄《替天行道之杀兄》时，她与剧中对手，即后来的丈夫吴岱融结缘。

钟淑慧吴岱融曾历婚姻危机

钟淑慧与吴岱融于1989年因合作拍剧而相恋，并在六年后步入婚姻。两人的婚姻并非一帆风顺，在结婚第七年，曾因经济压力与生活摩擦，一度濒临离婚边缘，钟淑慧更以「一条死路」形容当时的关系。然而，吴岱融因一次意外入院，在太太的温柔谅解与悉心照料下深受感动，决心改变自己，最终成功挽回家庭。如今两人结婚30年，恩爱如初，成为圈中的模范夫妻。

相关阅读：54岁吴岱融老婆钟淑慧28年前旧照出土 叼烟纹身甩气质形象网民以两字形容

