Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

郑裕玲对姜涛王嘉尔不再欣赏？一举动疑证已脱粉 两男于Do姐心中曾地位超然

影视圈
更新时间：17:00 2025-12-19 HKT
发布时间：17:00 2025-12-19 HKT

影后及金牌司仪郑裕玲（Do姐）在圈中地位崇高，近年她转型开设YouTube节目《The Do Show》，访问过很多本地及国际巨星。而郑裕玲亦跟后辈打成一片，多次表达对一些年轻偶像的欣赏，当中姜涛与王嘉尔（Jackson）更「有幸」成为她IG追踪名单中的一员。但近日有网民发现，郑裕玲已悄悄地Unfollow姜涛与王嘉尔，追踪名单「清零」。

郑裕玲取消追踪姜涛与王嘉尔IG

郑裕玲在IG的追踪名单含金量极高，曾跟郑裕玲一同拍摄广告和MV的ERROR成员193郭家骏，曾请求郑裕玲追踪，也未能成功「入闸」，这更突显了郑裕玲对于追踪对象的严格要求。郑裕玲曾表示非常欣赏姜涛与王嘉尔，而韩国男星任时完也一度停留于郑裕玲的IG追踪名单中，但有网民发现，郑裕玲悄悄Unfollow了任时完后，近日连姜涛与王嘉尔都「冇得留低」。

相关阅读：69岁郑裕玲前拍档冧猛料妻曝光三条公式 晒逾30年前合照俊男美女不输现今男女神

郑裕玲缺席姜涛演唱会引揣测

而日前姜涛举办的一连九场个人演唱会，演唱会首场便请来郑裕玲的另一位「最爱」王嘉尔担任嘉宾，两大偶像同台的画面让粉丝们为之疯狂。然而，作为头号粉丝的郑裕玲当晚却未见踪影，这让不少网民感到意外。有人猜测，郑裕玲可能因向来早睡早起的生活习惯，而错过了这场盛会。 但就在演唱会结束后不久，有网民赫然发现，郑裕玲的IG追踪名单竟然已经归零，原本仅有的姜涛和王嘉尔已全部被取消关注。网民们不禁联想，郑裕玲是否已经不再是他们的粉丝，引发网民好奇心：「Do姐系咪脱粉？」

相关阅读：黄子华曾恋郑裕玲致女友自杀？「Do姐大红推手」分析内情  一性格特质淋熄爱火花？

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
宏福苑五级火殉职消防何伟豪出殡
03:11
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪出殡 一代英魂长眠浩园 同袍：你是我们的英雄
突发
8小时前
63岁前TVB男星现身街头须发皆白 收入插水离巢转行卖鱼 被细24年女友狠撇认有第三者
63岁前TVB男星现身街头须发皆白 收入插水离巢转行卖鱼 被细24年女友狠撇认有第三者
影视圈
9小时前
87岁梁爱宣布入住老人院环境大公开 一生坎坷丧夫丧子回港独居多年：老来求去得舒服
87岁梁爱宣布入住老人院环境大公开 一生坎坷丧夫丧子回港独居多年：老来求去得舒服
影视圈
8小时前
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
影视圈
20小时前
郑秀文整个星期往返医院  眼有泪光精神恍惚令人心疼  毕生挚爱留医8日：零碎中前行
郑秀文整个星期往返医院  眼有泪光精神恍惚令人心疼  毕生挚爱留医8日：零碎中前行
影视圈
5小时前
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
2025-12-17 18:00 HKT
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
生活百科
2025-12-18 17:15 HKT
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
时事热话
2025-12-18 14:12 HKT
「借钱党」荃湾活跃 长发女凭一可怜理由 周街借钱搭车回家 问完又问有街坊连中两元
借钱党荃湾活跃 长发女凭一可怜理由 周街借钱搭车回家 问完又问有街坊「连中两元」｜Juicy叮
时事热话
5小时前
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
影视圈
23小时前