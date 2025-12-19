郑裕玲对姜涛王嘉尔不再欣赏？一举动疑证已脱粉 两男于Do姐心中曾地位超然

影后及金牌司仪郑裕玲（Do姐）在圈中地位崇高，近年她转型开设YouTube节目《The Do Show》，访问过很多本地及国际巨星。而郑裕玲亦跟后辈打成一片，多次表达对一些年轻偶像的欣赏，当中姜涛与王嘉尔（Jackson）更「有幸」成为她IG追踪名单中的一员。但近日有网民发现，郑裕玲已悄悄地Unfollow姜涛与王嘉尔，追踪名单「清零」。

郑裕玲取消追踪姜涛与王嘉尔IG

郑裕玲在IG的追踪名单含金量极高，曾跟郑裕玲一同拍摄广告和MV的ERROR成员193郭家骏，曾请求郑裕玲追踪，也未能成功「入闸」，这更突显了郑裕玲对于追踪对象的严格要求。郑裕玲曾表示非常欣赏姜涛与王嘉尔，而韩国男星任时完也一度停留于郑裕玲的IG追踪名单中，但有网民发现，郑裕玲悄悄Unfollow了任时完后，近日连姜涛与王嘉尔都「冇得留低」。

相关阅读：69岁郑裕玲前拍档冧猛料妻曝光三条公式 晒逾30年前合照俊男美女不输现今男女神

郑裕玲缺席姜涛演唱会引揣测

而日前姜涛举办的一连九场个人演唱会，演唱会首场便请来郑裕玲的另一位「最爱」王嘉尔担任嘉宾，两大偶像同台的画面让粉丝们为之疯狂。然而，作为头号粉丝的郑裕玲当晚却未见踪影，这让不少网民感到意外。有人猜测，郑裕玲可能因向来早睡早起的生活习惯，而错过了这场盛会。 但就在演唱会结束后不久，有网民赫然发现，郑裕玲的IG追踪名单竟然已经归零，原本仅有的姜涛和王嘉尔已全部被取消关注。网民们不禁联想，郑裕玲是否已经不再是他们的粉丝，引发网民好奇心：「Do姐系咪脱粉？」

相关阅读：黄子华曾恋郑裕玲致女友自杀？「Do姐大红推手」分析内情 一性格特质淋熄爱火花？