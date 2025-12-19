中岛裕翔与新木优子被爆地下情3年兼同居 传元旦嫁人 网民竟担心女方遇人不淑？

32岁前Hey! Say! JUMP成员中岛裕翔与同龄女星新木优子被爆正在热恋，更住同一大厦半同居。新木优子与中岛裕翔被指秘密发展地下情长达3年，更传好事近，有望在元旦嫁人！

中岛裕翔曾与年长20岁女星搞母子恋

二人曾于2017年电影《明天的饭在等着我们》中饰演恋人，之后在《SUITS》、《SUITS 2》中多次合作，约3年前关系迅速升温，并因共同爱好摄影拉近距离。他们主要居家约会，新木优子本月15日生日当日亦与中岛共度时光，工作结束后也常返回他所在的公寓。今年夏天，新木优子搬到与中岛裕翔住同一栋公寓，而且是楼上一层，开始半同居的生活，双方事务所未就绯闻及结婚传闻作出回应。中岛裕翔过去曾与年长20岁的女星吉田羊搞母子恋，9年前又曾闹出醉酒非礼女途人的丑闻，网民担心新木优子遇人不淑。