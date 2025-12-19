Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

前TVB美女主播变富贵马主  带全家入马场尽显顶级气质颜值  老父曾中风状态曝光

影视圈
更新时间：16:20 2025-12-19 HKT
发布时间：16:20 2025-12-19 HKT

43岁的前TVB新闻主播「新闻女神」周嘉仪（Venus），自2015年离开新闻界转战金融圈后，事业发展一帆风顺，近年更荣升马主。日前，她的爱驹「天下宠儿」在跑马地夜赛中勇夺亚军，虽然与冠军失之交臂，但周嘉仪依然十分高兴，在社交媒体上鼓励爱驹：「叻宝宝力拼第二名，又进一步，健健康康下次又努力过」。

周嘉仪高颜值配顶级气质成焦点

周嘉仪当晚虽未能拉头马，但凭借其出众的颜值和高贵气质，无疑成为全场焦点。从照片可见，她身穿一件饰有珍珠的米白色 Chanel 风格外套，颈上戴著四叶草项链，妆容精致，对著镜头展露甜美笑容，尽显雍容华贵。在另一张照片中，她身著白色长褛，手持紫色名牌手袋，走在看台楼梯上，星味十足，其强大气场和时尚触觉，让她在一众马迷中脱颖而出，成为马场上一道最美的风景。

周嘉仪偕曾中风老父入场

除了爱驹表现，周嘉仪与家人的温馨互动也备受关注。她特意带同家人一起入场支持，其中包括她曾中风的爸爸。在合照中，周爸爸精神看似不俗，面露微笑，但其左眼似乎仍受中风后遗症影响，有未能完全张开的情况。

周嘉仪父亲年轻时似金秀贤

周嘉仪一向视父亲为偶像，早年曾发文感激父亲：「佢系我见过最有责任感嘅男人，为屋企付出大半世无半句怨言，凭一对手养大我哋。」她透露父亲几年前中风，更要珍惜与他相处的时间。周爸爸年轻时的俊朗照片曾被网民指貌似韩星金秀贤，可见周嘉仪的美貌遗传自父亲。

周嘉仪转战金融界变富婆

回顾周嘉仪的经历，自离开TVB后可谓「捞得风生水起」。她现任职金融公司董事，不但由昔日的公屋搬进荃湾海景豪宅，最近再上一层楼，迁入半山新豪宅。从她分享的日常照片可见，其衣帽间放满了总值过百万的 Hermès、Chanel 等名牌手袋，生活富贵。而这位昔日的「新闻女神」，在TVB任职期间已是绯闻女王，曾被传卷入他人婚姻，又与now新闻台编辑主任陈智燊传出绯闻，其后更被拍到与不同才俊约会，情史相当丰富。

