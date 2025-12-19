岑丽香「旧爱」荔枝角开大型时装店  离巢2年曾爆喊孭周身债  进军商界做老板望斩穷根

现年43岁的前TVB艺人、曾和岑丽香传出绯闻的陈国峰（Penny），2023年结束与无线电视13年的宾主关系后，经历了一段为生计奔波的艰难时期。近日他终于迎来事业新转机，与友人合伙于荔枝角开设大型男装品牌店，正式进军商界，摇身一变成为老板。

陈国峰西装Look切烧猪

新店开幕当天，门外走廊摆满了祝贺花牌，场面十分热闹。陈国峰本人亦悉心打扮，他身穿一件时尚的黑白条纹西装外套，内搭简洁的白色T恤，配上宽松的黑色长裤，造型帅气俐落，精神奕奕地在店内亲自打点，显得雄心万丈。

陈国峰艺人好友到贺

为求开张大吉，陈国峰与合伙人一同进行了传统的切烧猪仪式，祈求生意兴隆。他满脸笑容，与宾客们分享喜悦。圈中好友如王玮彤（Tony）、孙慧雪和游莨维（一蚊Joe）等也亲自到场祝贺，足见其好人缘。

陈国峰进军商界大展拳脚

陈国峰事后亦于社交平台分享喜悦，他写道：「昨天真的特别开心，能够见到咁多我的好朋友嚟到现场，为我们的男士时装店开幕捧场！呢份心意我们都会记喺心里面，希望昨日大家玩得尽兴，感谢大家喜欢我们呢个品牌」。

陈国峰离巢曾陷人生低谷

回顾离开TVB后的日子，陈国峰的经历并非一帆风顺。他曾透露因工作量大减，月入仅数千元，为养家糊口，一度要向圈外朋友借下六位数字应急，猜不到效力TVB 13年后，竟然换来一身债。

陈国峰曾做地盘维生

陈国峰为了了生计放下艺人身段，尝试多种工作。除了在社交平台直播带货、担任健身教练及教唱歌外，更有传他曾到地盘或从事搬运工作，以汗水换取收入。他早前在访问中谈及这段低谷时，曾一度感触落泪，特别感谢家人和学生的支持，让他在最迷茫、最穷困的时候，仍能坚持下去。

