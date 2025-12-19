Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

影帝前妻颜值重返20岁巅峰！曾红极一时恋过陈伟霆 离婚后独力养子成最强单亲妈

更新时间：22:00 2025-12-19 HKT
发布时间：22:00 2025-12-19 HKT

现年36岁、曾被封为「𡃁模始祖」的杨颖（Angelababy）早年曾恋陈伟霆，北上发展后因与黄晓明恋得高调，成为话题人物。Angelababy离婚后人气被指下跌，2023年传因观看巴黎「疯马秀」引发争议遭封杀，直至近来工作量才有回升。日前她在小红书分享了一辑烟熏妆容的自拍照，随即引起发网民集体回忆，并激赞Angelababy的颜值回到当年巅峰！

Angelababy颜值重返巅峰

Angelababy发文写道：「Hi！冬天」照片中的她身穿黑色短袖Tee，戴着毛毛绒帽及毛毛颈巾，化了一个烟熏妆，向镜头摆出多个Pose，瞬间唤起网民不少回忆，指她跟20年前出道的妆容十分相似，有时光倒流的感觉：「混血baby回来了」、「宝宝，这个好有早期的味道，你跟20岁出头有什么区别！」、「我还以为她发早期（照片）呢」、「女神回来了」、「太美了」、「姐只要想，随时回到巅峰时期」、「完全有早期的感觉了啊 女神级别」、「回归千禧时代」等。

相关阅读：黄晓明前妻Angelababy新欢曝光？身材高大身型健硕  「一家三口」做一事同小海绵互动成焦点

Angelababy做单身妈妈

Angelababy于2015年与内地影帝黄晓明在上海举行世纪婚礼，婚后诞下儿子「小海绵」，2022年宣布与前夫离婚时，男方提到会共同抚养儿子「小海绵」，但却多次被传媒拍到由妈妈Angelababy照顾儿子。

相关阅读：Angelababy前夫黄晓明再为人父 前女友传已产女 叶珂被指借钱塑造人设刻意接近男方

