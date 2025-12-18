东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿

今晚（18日）《东张西望》报导一宗爱情骗案，年过50岁的已婚的刘女士（化名）恋上地盘判头「丘总」，直至丈夫病逝都对她红杏出墙不知情。刘女士与「丘总」热恋一阵子后，男方多次以不同理由向她索取金钱，最终却落得人财两失的悲惨结局。

刘女士与情夫北上偷食

刘女士原本拥有幸福家庭，与丈夫育有一对子女。然而，2022年11月，她在一个巴士站偶遇丘先生，对方以一个公仔挂饰打开话题，两人交换联络方式后，一段孽缘就此展开。

丘先生本身亦是已婚人士，但他不断以甜言蜜语和温情关怀打动刘女士，更以「老婆仔」称呼对方，令刘女士逐渐深陷其中，最终发展成婚外情。两人为避人耳目，更曾远赴深圳约会，当主持林映辉问道二人发展至甚么阶段，刘女士表示：「喺香港从来冇过拖手……有一次去咗深圳，有拖手。（有否发生亲密关系？）都有。当时冇乜点谂……即系……突然觉得开心就得啦！」

刘女士被骗取至少60万元

然而，随著感情升温，丘先生开始以各种借口向刘女士索取金钱，除了时常叫刘女士转帐让他交不同费用，他更声称自己在乡下兴建的别墅需要资金周转，又以其在村内的「大佬」形象，博取刘女士信任。为了让刘女士安心，邱先生更谎称国家高铁将会横跨其家乡，政府会因此征收土地并作出巨额赔偿，届时便能还款。为增加可信性，他向刘女士展示相关土地承包经营权证，并分享高铁施工影片，令刘女士深信不疑，以为可安心等待收款。为了支持情人，刘女士不惜耗尽积蓄，甚至向亲友借贷，前后共被骗取至少60万元。刘女士说：「佢曾经都有同我讲，佢喺乡下有头有面，村入面咩事斩系佢揸主意，啲人叫佢『丘总』。」

《东张西望》节目组透过网上资料查证，发现丘先生的家乡广东兴宁市，其高铁站「兴宁南站」早于2024年9月就已经开通。这表示相关的铁路工程和征地事宜早已完成，与丘先生所声称「即将获得赔偿」的说法存在矛盾。至于丘先生向刘女士展示的「农村土地承包经营权证」，节目解释这只代表村民拥有该片土地的经营权，并不等同于拥有权，也不代表该土地必然属于高铁承诺的赔偿范围。单凭这份文件，根本无法证明他将会获得巨额赔偿。

刘女士偷情被子女识破

在刘女士的丈夫因病离世后，她与丘先生的关系更为张扬，最终被子女识破。子女对母亲的行为大感不满：「个仔不停闹我啰，『你将啲钱送咗畀人，你连自己个仔都唔畀』，佢周不时都系咁话我，咁又系嘅……唔怪得啲仔女咁样话我啰，我而家搞到佢连学费都冇得交。」刘女士慢慢如梦初醒，但丘先生的态度却出现180度转变，不但拒绝还钱，更反指刘女士啰嗦，并扬言将她的微信封锁。

刘女士将举报丘先生滥用公屋

刘女士声泪俱下，后悔自己「遇人不淑」，愧对已故丈夫及一对子女。她表示，「有时出去食饭还有偷情，丈夫都唔知道，没有对他坦白。」她在节目中致电丘先生追债无果，她决定玉石俱焚，表示将会向房屋署举报在内地住大屋的丘先生滥用香港公屋。

