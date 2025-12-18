Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

影后前未婚夫滑雪现「大妈样」 苍老浮肿样貌引热议 分手后状态大不如前

影视圈
更新时间：20:58 2025-12-18 HKT
发布时间：20:58 2025-12-18 HKT

47岁内地男星李晨与前女友范冰冰的恋情曾是大众焦点，二人一度谈婚论嫁，李晨更表示会跟范冰冰度过逃税风波，共患难见真情令不少网民感动。但2019年二人宣布分手，在微博表示：「我们不再是我们，我们依然是我们」，令网民都感惋惜，尽管二人屡传复合，但至今对外都维持单身状态。范冰冰近年已绝迹内地娱乐圈，但李晨在内地仍非常受欢迎。日前他被网民直击现身长白山滑雪场，被指神情略显疲态，苍老样貌尽显。

李晨脸部浮肿显苍老

日前李晨在长白山滑雪场拍节目，被网民野生捕获。他身穿一套亮粉色滑雪服，在白茫茫的雪地中格外抢眼。然而，在网民无滤镜的镜头下，李晨的真实状态却引发热烈讨论。照片中，李晨看来脸部浮肿、神情疲态，被指苍老不少。

相关阅读：金马奖2025｜范冰冰夺影后「被消失」 微博庆祝文遭全删惹揣测 近年因逃税疑被封杀绝迹内地娱乐圈

李晨打扮有浓浓大妈味？

许多网民毒舌批评：「造型看起来很笨拙」，更指他的亮粉色穿搭飘出一股浓浓的「大妈味」，与他过往「大黑牛」的帅气硬汉形象落差极大。不少人直言，分手后的李晨似乎状态大不如前，脸上的老态令人唏嘘，也让人不禁回忆起他与范冰冰那段轰轰烈烈的感情。

不过，也有粉丝出面为他平反，认为滑雪本来就是素颜上阵，加上雪镜会在脸上留下压痕，看起来状态不佳很正常，无须过度解读。更有粉丝分享李晨近日在其他地方拍摄节目的「生图」，反称赞他外形冻龄。

相关阅读：居半山豪宅女星疑被向太点名怒斥耍大牌 殿堂级幕后人被为难 陈岚发火教训：没礼貌又迟到

